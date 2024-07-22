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Ефимов: на северо-востоке Москвы выделили участки под производства - РИА Новости, 22.07.2024
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09:06 22.07.2024 (обновлено: 09:10 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/uchastki-1961011973.html
Ефимов: на северо-востоке Москвы выделили участки под производства
Ефимов: на северо-востоке Москвы выделили участки под производства - РИА Новости, 22.07.2024
Ефимов: на северо-востоке Москвы выделили участки под производства
Москва предоставила пяти компаниям участки для создания производств на территории Северо-Восточного административного округа в рамках реализации масштабных... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:06
2024-07-22T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Москва предоставила пяти компаниям участки для создания производств на территории Северо-Восточного административного округа в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На северо-востоке столицы по льготной ставке один рубль в год с пятью инвесторами заключены договоры аренды земельных участков. Они возведут предприятия медицинской, легкой, электронной ихимической отраслей промышленности. Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 2,5 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что для развития существующих и строительства новых производств инвесторы могут получить в аренду на пять лет земельный участок без проведения торгов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы могут арендовать землю под локализацию производства по льготной ставке – один рубль за участок в год", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, на северо-востоке столицы создадут предприятия по выпуску ортопедических изделий, средств автоматизации и систем управления, форменной и гражданской одежды, косметической продукции, на которых появятся рабочие места для 870 человек.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что участки общей площадью около 3,8 гектара выделили инвесторам в пяти районах, в том числе Останкинский, Отрадное, Северный, Свиблово и Южное Медведково. Он добавил, что в течение пяти лет инвесторы должны завершить строительство производств площадью порядка 42 тысяч "квадратов" и приступить к выпуску продукции.В пресс-релизе отмечается, что самый крупный участок площадью более 1,4 гектара находится на Вилюйской улице, там построят предприятие по пошиву одежды. Его площадь достигнет порядка 10 тысяч квадратных метров, а работать на нем смогут 150 человек.Самый маленький участок площадью 0,25 гектара расположен на Дмитровском шоссе, там разместят производство ортопедических медицинских изделий площадью 2,2 тысячи "квадратов". Реализация проекта позволит создать 60 профильных рабочих мест, следует из сообщения.
https://ria.ru/20240719/efimov-1960676432.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на северо-востоке Москвы выделили участки под производства

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Москва предоставила пяти компаниям участки для создания производств на территории Северо-Восточного административного округа в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На северо-востоке столицы по льготной ставке один рубль в год с пятью инвесторами заключены договоры аренды земельных участков. Они возведут предприятия медицинской, легкой, электронной ихимической отраслей промышленности. Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 2,5 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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В сообщении уточняется, что для развития существующих и строительства новых производств инвесторы могут получить в аренду на пять лет земельный участок без проведения торгов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы могут арендовать землю под локализацию производства по льготной ставке – один рубль за участок в год", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, на северо-востоке столицы создадут предприятия по выпуску ортопедических изделий, средств автоматизации и систем управления, форменной и гражданской одежды, косметической продукции, на которых появятся рабочие места для 870 человек.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что участки общей площадью около 3,8 гектара выделили инвесторам в пяти районах, в том числе Останкинский, Отрадное, Северный, Свиблово и Южное Медведково. Он добавил, что в течение пяти лет инвесторы должны завершить строительство производств площадью порядка 42 тысяч "квадратов" и приступить к выпуску продукции.
В пресс-релизе отмечается, что самый крупный участок площадью более 1,4 гектара находится на Вилюйской улице, там построят предприятие по пошиву одежды. Его площадь достигнет порядка 10 тысяч квадратных метров, а работать на нем смогут 150 человек.
Самый маленький участок площадью 0,25 гектара расположен на Дмитровском шоссе, там разместят производство ортопедических медицинских изделий площадью 2,2 тысячи "квадратов". Реализация проекта позволит создать 60 профильных рабочих мест, следует из сообщения.
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