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В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 22.07.2024
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07:17 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/turtsiya-1961123473.html
В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС
В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 22.07.2024
В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС
Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС, чтобы освободиться от "гегемонии Атлантики", заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:17
2024-07-22T07:17
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АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС, чтобы освободиться от "гегемонии Атлантики", заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в России и впоследствии заявил, что Анкара увидела важность организации. "Турции следует как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Через БРИКС мировая внешнеторговая система должна освободиться от гегемонии Атлантики", - сказал политик. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240721/briks-1961079765.html
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в мире, россия, турция, хакан фидан, брикс
В мире, Россия, Турция, Хакан Фидан, БРИКС
В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС

Топкурулу: Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС, чтобы освободиться от "гегемонии Атлантики", заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в России и впоследствии заявил, что Анкара увидела важность организации.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В МИД Ирана назвали БРИКС коммерческим механизмом вне однополярного мира
Вчера, 20:07
"Турции следует как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Через БРИКС мировая внешнеторговая система должна освободиться от гегемонии Атлантики", - сказал политик.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Глава МИД Того рассказал о роли БРИКС в формировании многополярности
19 июля, 08:32
 
В миреРоссияТурцияХакан ФиданБРИКС
 
 
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