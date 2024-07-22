https://ria.ru/20240722/turtsiya-1961123473.html

В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС

В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 22.07.2024

В Турции призвали подать заявку на вступление в БРИКС

Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС, чтобы освободиться от "гегемонии Атлантики", заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:17

2024-07-22T07:17

2024-07-22T07:17

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АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Турции необходимо скорее подать заявку на вступление в БРИКС, чтобы освободиться от "гегемонии Атлантики", заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в России и впоследствии заявил, что Анкара увидела важность организации. "Турции следует как можно скорее подать заявку на вступление в БРИКС. Через БРИКС мировая внешнеторговая система должна освободиться от гегемонии Атлантики", - сказал политик. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240721/briks-1961079765.html

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в мире, россия, турция, хакан фидан, брикс