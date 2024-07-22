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В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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09:12 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/turtsija-1961132531.html
В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов, пишут СМИ
В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов, пишут СМИ
Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших без вести два дня назад при восхождении на гору Арарат на востоке Турции, сообщает газета Milliyet. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:12
2024-07-22T09:12
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших без вести два дня назад при восхождении на гору Арарат на востоке Турции, сообщает газета Milliyet. Двое турецких граждан совершали восхождение на гору в составе в группы в сложных погодных условиях. В субботу двое мужчин оказались заблокированы недалеко от пика горы на высоте в 5 тысяч 50 метров в условиях тумана и метели, на их поиски выдвинулись спасатели, на помощь им пришел БПЛА. &quot;Местный гид с товарищем обнаружили безжизненные тела двоих альпинистов на высоте 4900 метров&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html
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турция, в мире
Турция, В мире
В Турции нашли тела двух пропавших альпинистов, пишут СМИ

Milliyet: нашли тела двух альпинистов, пропавших без вести на горе Арарат

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкГора Арарат
Гора Арарат - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Гора Арарат. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших без вести два дня назад при восхождении на гору Арарат на востоке Турции, сообщает газета Milliyet.
Двое турецких граждан совершали восхождение на гору в составе в группы в сложных погодных условиях. В субботу двое мужчин оказались заблокированы недалеко от пика горы на высоте в 5 тысяч 50 метров в условиях тумана и метели, на их поиски выдвинулись спасатели, на помощь им пришел БПЛА.
«

"Местный гид с товарищем обнаружили безжизненные тела двоих альпинистов на высоте 4900 метров", - говорится в сообщении.

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