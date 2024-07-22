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В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов
В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов - РИА Новости, 22.07.2024
В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов
Спасатели установили местонахождение группы из 12 туристов, среди которых 10 детей, заблудившейся в горах Северной Осетии, они чувствуют себя хорошо, сообщило... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:23
2024-07-22T20:23
2024-07-22T20:29
хорошие новости
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алагирский район
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели установили местонахождение группы из 12 туристов, среди которых 10 детей, заблудившейся в горах Северной Осетии, они чувствуют себя хорошо, сообщило ГУ МЧС по региону."Установлено местонахождение группы туристов. По имеющейся информации, тургруппа находится в районе перевала Ход. Участники группы чувствуют себя хорошо. Группа спасателей движется им на помощь", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из города Долгопрудный из 12 человек, среди которых 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля. На помощь туристам выдвинулись две группы спасателей.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алагирский район, долгопрудный, россия, новости - туризм
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алагирский район, Долгопрудный, Россия, Новости - Туризм
В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов
В горах Северной Осетии нашли 12 заблудившихся туристов, с ними все в порядке