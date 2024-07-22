Рейтинг@Mail.ru
В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:23 22.07.2024 (обновлено: 20:29 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/turisty-1961324120.html
В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов
В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов - РИА Новости, 22.07.2024
В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов
Спасатели установили местонахождение группы из 12 туристов, среди которых 10 детей, заблудившейся в горах Северной Осетии, они чувствуют себя хорошо, сообщило... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:23
2024-07-22T20:29
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алагирский район
долгопрудный
россия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434210_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_afbdbcf8379e6f096d3d4f65b9ae8f90.jpg
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели установили местонахождение группы из 12 туристов, среди которых 10 детей, заблудившейся в горах Северной Осетии, они чувствуют себя хорошо, сообщило ГУ МЧС по региону."Установлено местонахождение группы туристов. По имеющейся информации, тургруппа находится в районе перевала Ход. Участники группы чувствуют себя хорошо. Группа спасателей движется им на помощь", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из города Долгопрудный из 12 человек, среди которых 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля. На помощь туристам выдвинулись две группы спасателей.
https://ria.ru/20240716/gory-1959928061.html
алагирский район
долгопрудный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434210_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_55587db5140d49e52def981e91a6d8cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алагирский район, долгопрудный, россия, новости - туризм
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алагирский район, Долгопрудный, Россия, Новости - Туризм
В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов

В горах Северной Осетии нашли 12 заблудившихся туристов, с ними все в порядке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСеверная Осетия
Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Северная Осетия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели установили местонахождение группы из 12 туристов, среди которых 10 детей, заблудившейся в горах Северной Осетии, они чувствуют себя хорошо, сообщило ГУ МЧС по региону.
«
"Установлено местонахождение группы туристов. По имеющейся информации, тургруппа находится в районе перевала Ход. Участники группы чувствуют себя хорошо. Группа спасателей движется им на помощь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из города Долгопрудный из 12 человек, среди которых 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля. На помощь туристам выдвинулись две группы спасателей.
Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии
16 июля, 09:15
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алагирский районДолгопрудныйРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала