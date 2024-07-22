https://ria.ru/20240722/turisty-1961324120.html

В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов

В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов - РИА Новости, 22.07.2024

В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов

Спасатели установили местонахождение группы из 12 туристов, среди которых 10 детей, заблудившейся в горах Северной Осетии, они чувствуют себя хорошо, сообщило... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:23

2024-07-22T20:23

2024-07-22T20:29

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алагирский район

долгопрудный

россия

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели установили местонахождение группы из 12 туристов, среди которых 10 детей, заблудившейся в горах Северной Осетии, они чувствуют себя хорошо, сообщило ГУ МЧС по региону."Установлено местонахождение группы туристов. По имеющейся информации, тургруппа находится в районе перевала Ход. Участники группы чувствуют себя хорошо. Группа спасателей движется им на помощь", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из города Долгопрудный из 12 человек, среди которых 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля. На помощь туристам выдвинулись две группы спасателей.

https://ria.ru/20240716/gory-1959928061.html

алагирский район

долгопрудный

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алагирский район, долгопрудный, россия, новости - туризм