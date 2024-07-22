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Жителей Туапсе предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2024
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18:17 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/tuapse-1961300026.html
Жителей Туапсе предупредили об учениях со стрельбой
Жителей Туапсе предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2024
Жителей Туапсе предупредили об учениях со стрельбой
Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений со стрельбой во вторник в акватории морского порта, движение судов и маломерных... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:17
2024-07-22T18:17
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
россия
безопасность
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений со стрельбой во вторник в акватории морского порта, движение судов и маломерных плавательных средств будет закрыто, следует из сообщения администрации Туапсинского района. "С 11.00 до 15.00 (совпадает с мск - ред.) 23 июля в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении. Администрация отметила, что в акватории морского порта закроется движение судов, в том числе маломерных. Власти просят жителей и гостей Туапсе соблюдать спокойствие.
https://ria.ru/20240722/novorossiysk-1961215771.html
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туапсе, краснодарский край, туапсинский район, россия, безопасность
Туапсе, Краснодарский край, Туапсинский район, Россия, Безопасность
Жителей Туапсе предупредили об учениях со стрельбой

Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой в акватории порта

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений со стрельбой во вторник в акватории морского порта, движение судов и маломерных плавательных средств будет закрыто, следует из сообщения администрации Туапсинского района.
"С 11.00 до 15.00 (совпадает с мск - ред.) 23 июля в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.
Администрация отметила, что в акватории морского порта закроется движение судов, в том числе маломерных. Власти просят жителей и гостей Туапсе соблюдать спокойствие.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Вчера, 13:56
 
ТуапсеКраснодарский крайТуапсинский районРоссияБезопасность
 
 
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