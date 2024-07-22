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Демократы после выхода Байдена из гонки называют Трампа слишком старым - РИА Новости, 22.07.2024
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20:34 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/tramp-1961325486.html
Демократы после выхода Байдена из гонки называют Трампа слишком старым
Демократы после выхода Байдена из гонки называют Трампа слишком старым - РИА Новости, 22.07.2024
Демократы после выхода Байдена из гонки называют Трампа слишком старым
Представители Демократической партии США после заявления действующего президента Джо Байдена об отказе от продолжения борьбы за переизбрание стали утверждать,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:34
2024-07-22T20:34
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Представители Демократической партии США после заявления действующего президента Джо Байдена об отказе от продолжения борьбы за переизбрание стали утверждать, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп "слишком стар", чтобы вновь возглавить страну. "Дональд Трамп слишком стар, чтобы быть президентом", - написал в соцсети Х член палаты представителей штата Огайо Кейси Вайнштейн. Бывший член палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерс заявил телеканалу CNN, что Трампу "почти 80 лет, и вопрос в том, сможет ли он проработать еще четыре года". "Я в этом не уверен", - заявил бывший законодатель. "Старейшим кандидатом в истории" США Трампа назвал член палаты представителей Максвел Фрост. Претензии к возрасту были одним из главных аргументов против Байдена, который постоянно допускал оговорки, представал растерянным, не мог найти выход и даже падал. Накануне он объявил о выходе из борьбы за переизбрание, теперь старейшим претендентом на пост становится Дональд Трамп. Ему, как и Байдену в 2020 году, 78 лет, но он родился в июне, а нынешний американский лидер - в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он на несколько месяцев побьет рекорд Байдена, ставшего самым старым победителем президентской гонки за всю историю США.
https://ria.ru/20240722/tramp-1961316614.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Демократы после выхода Байдена из гонки называют Трампа слишком старым

В конгрессе США заявили, что Трамп слишком стар, чтобы вновь возглавить страну

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Представители Демократической партии США после заявления действующего президента Джо Байдена об отказе от продолжения борьбы за переизбрание стали утверждать, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп "слишком стар", чтобы вновь возглавить страну.
"Дональд Трамп слишком стар, чтобы быть президентом", - написал в соцсети Х член палаты представителей штата Огайо Кейси Вайнштейн.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа
Вчера, 19:39
Бывший член палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерс заявил телеканалу CNN, что Трампу "почти 80 лет, и вопрос в том, сможет ли он проработать еще четыре года".
"Я в этом не уверен", - заявил бывший законодатель.
"Старейшим кандидатом в истории" США Трампа назвал член палаты представителей Максвел Фрост.
Претензии к возрасту были одним из главных аргументов против Байдена, который постоянно допускал оговорки, представал растерянным, не мог найти выход и даже падал. Накануне он объявил о выходе из борьбы за переизбрание, теперь старейшим претендентом на пост становится Дональд Трамп. Ему, как и Байдену в 2020 году, 78 лет, но он родился в июне, а нынешний американский лидер - в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он на несколько месяцев побьет рекорд Байдена, ставшего самым старым победителем президентской гонки за всю историю США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Байден пообещал продолжать работу на посту президента
Вчера, 19:05
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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