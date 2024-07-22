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В Британии заявили, что на выборах в ноябре победит Трамп
В Британии заявили, что на выборах в ноябре победит Трамп - РИА Новости, 22.07.2024
В Британии заявили, что на выборах в ноябре победит Трамп
Глава молодой партии в Великобритании Reform UK Найджел Фараж на фоне выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил в соцсети Х, что на выборах РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:46
2024-07-22T00:46
2024-07-22T00:46
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава молодой партии в Великобритании Reform UK Найджел Фараж на фоне выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил в соцсети Х, что на выборах в ноябре победит экс-президент страны Дональд Трамп вне зависимости от того, кто станет новым кандидатом от Демократической партии. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Кого бы они (демократы - ред.) ни выбрали, Трамп победит в ноябре", - написал Фараж в своём аккаунте.
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в мире, великобритания, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В Британии заявили, что на выборах в ноябре победит Трамп
Глава Reform UK Фараж заявил, что на выборах в США в ноябре победит Трамп