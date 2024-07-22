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Володин оценил рост товарооборота между Россией и Алжиром

Володин оценил рост товарооборота между Россией и Алжиром - РИА Новости, 22.07.2024

Володин оценил рост товарооборота между Россией и Алжиром

За прошлый год объем товарооборота РФ и Алжира вырос в 2,2 раза за 2023 год - это существенный рост внешнеэкономических отношений двух стран, заявил спикер... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:58

2024-07-22T17:58

2024-07-22T18:24

алжир (провинция)

россия

вячеслав володин

абдельмаджид теббун

госдума рф

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АЛЖИР, 22 июл - РИА Новости. За прошлый год объем товарооборота РФ и Алжира вырос в 2,2 раза за 2023 год - это существенный рост внешнеэкономических отношений двух стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном. "Парламентское измерение должно вносить свой вклад в развитие отношений между нашими странами, которые динамично развиваются. За прошлый год объем товара оборота вырос в 2,2 раза, составил по итогам 23 года 3 миллиарда 765 миллионов долларов, это существенный рост наших внешнеэкономических отношений, и конечно, нам крайне важно, чтобы развивались межпарламентские связи", - сказал Володин журналистам по итогам встречи. Володин добавил, что за прошедшее время это первый разговор и обмен мнениями в рамках межпарламентских коммуникаций. "Последний был в 2015 году. Мы договорились в течение сегодняшнего дня с нашими коллегами, председателем парламента Алжира, что в ближайшее время делегация под руководством председателя парламента Алжира посетит РФ", - добавил Володин.

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Наталья Макарова

алжир (провинция), россия, вячеслав володин, абдельмаджид теббун, госдума рф