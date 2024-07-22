https://ria.ru/20240722/tovarooborot-1961293529.html
Володин оценил рост товарооборота между Россией и Алжиром
Володин оценил рост товарооборота между Россией и Алжиром - РИА Новости, 22.07.2024
Володин оценил рост товарооборота между Россией и Алжиром
За прошлый год объем товарооборота РФ и Алжира вырос в 2,2 раза за 2023 год - это существенный рост внешнеэкономических отношений двух стран, заявил спикер... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:58
2024-07-22T17:58
2024-07-22T18:24
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вячеслав володин
абдельмаджид теббун
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АЛЖИР, 22 июл - РИА Новости. За прошлый год объем товарооборота РФ и Алжира вырос в 2,2 раза за 2023 год - это существенный рост внешнеэкономических отношений двух стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном. "Парламентское измерение должно вносить свой вклад в развитие отношений между нашими странами, которые динамично развиваются. За прошлый год объем товара оборота вырос в 2,2 раза, составил по итогам 23 года 3 миллиарда 765 миллионов долларов, это существенный рост наших внешнеэкономических отношений, и конечно, нам крайне важно, чтобы развивались межпарламентские связи", - сказал Володин журналистам по итогам встречи. Володин добавил, что за прошедшее время это первый разговор и обмен мнениями в рамках межпарламентских коммуникаций. "Последний был в 2015 году. Мы договорились в течение сегодняшнего дня с нашими коллегами, председателем парламента Алжира, что в ближайшее время делегация под руководством председателя парламента Алжира посетит РФ", - добавил Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алжир (провинция), россия, вячеслав володин, абдельмаджид теббун, госдума рф
Алжир (провинция), Россия, Вячеслав Володин, Абдельмаджид Теббун, Госдума РФ
Володин оценил рост товарооборота между Россией и Алжиром
Володин заявил, что объем товарооборота РФ и Алжира вырос в 2,2 раза за 2023 год
АЛЖИР, 22 июл - РИА Новости. За прошлый год объем товарооборота РФ и Алжира вырос в 2,2 раза за 2023 год - это существенный рост внешнеэкономических отношений двух стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном
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"Парламентское измерение должно вносить свой вклад в развитие отношений между нашими странами, которые динамично развиваются. За прошлый год объем товара оборота вырос в 2,2 раза, составил по итогам 23 года 3 миллиарда 765 миллионов долларов, это существенный рост наших внешнеэкономических отношений, и конечно, нам крайне важно, чтобы развивались межпарламентские связи", - сказал Володин журналистам по итогам встречи.
Володин добавил, что за прошедшее время это первый разговор и обмен мнениями в рамках межпарламентских коммуникаций.
"Последний был в 2015 году. Мы договорились в течение сегодняшнего дня с нашими коллегами, председателем парламента Алжира, что в ближайшее время делегация под руководством председателя парламента Алжира посетит РФ", - добавил Володин.