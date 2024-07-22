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Почти 8 тысяч километров тепловых сетей протестировали в МО с апреля - РИА Новости, 22.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:30 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/teplovye--1961243405.html
Почти 8 тысяч километров тепловых сетей протестировали в МО с апреля
Почти 8 тысяч километров тепловых сетей протестировали в МО с апреля - РИА Новости, 22.07.2024
Почти 8 тысяч километров тепловых сетей протестировали в МО с апреля
Специалисты "МОС АВС" протестировали в Московской области 7980 километров труб с начала гидравлических испытаний. Им удалось проверить более 75% от общего... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:30
2024-07-22T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Специалисты "МОС АВС" протестировали в Московской области 7980 километров труб с начала гидравлических испытаний. Им удалось проверить более 75% от общего количества тепловых сетей, сообщил 360.ru.По данным министерства ЖКХ региона, с апреля в 57 муниципалитетах выявили 1209 утечек. На прошлой неделе рабочие обнаружили 251 технологическое нарушение, в том числе 47 – горячего водоснабжения, 24 – холодного водоснабжения и 178 – электроснабжения.Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что работы ведутся в целях обеспечения жителей качественным и надежным теплоснабжением.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 8 тысяч километров тепловых сетей протестировали в МО с апреля

© РИА Новости / Мария МарикянРемонт тепловых сетей
Ремонт тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Специалисты "МОС АВС" протестировали в Московской области 7980 километров труб с начала гидравлических испытаний. Им удалось проверить более 75% от общего количества тепловых сетей, сообщил 360.ru.
По данным министерства ЖКХ региона, с апреля в 57 муниципалитетах выявили 1209 утечек. На прошлой неделе рабочие обнаружили 251 технологическое нарушение, в том числе 47 – горячего водоснабжения, 24 – холодного водоснабжения и 178 – электроснабжения.
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что работы ведутся в целях обеспечения жителей качественным и надежным теплоснабжением.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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