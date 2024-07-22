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Сырский сделал неожиданное признание о ситуации в ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
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12:13 22.07.2024 (обновлено: 12:35 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/syrskiy-1961174285.html
Сырский сделал неожиданное признание о ситуации в ВСУ
Сырский сделал неожиданное признание о ситуации в ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
Сырский сделал неожиданное признание о ситуации в ВСУ
Украинские силы испытывают тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:13
2024-07-22T12:35
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вооруженные силы украины
ми-8 амтш
политика
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинские силы испытывают тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."(ВСУ необходимо. — прим. ред.) овладение новыми способами уничтожения разведывательных беспилотников российских сил в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности", — пишет украинский военный.Кроме того, главком ВСУ сообщил об ожесточенных боях на многих участках фронта.Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
https://ria.ru/20240722/repke-1961145730.html
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в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, политика
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Политика
Сырский сделал неожиданное признание о ситуации в ВСУ

Главком ВСУ Сырский: украинская армия испытывает дефицит ракет малой дальности

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинские силы испытывают тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.
«
"(ВСУ необходимо. — прим. ред.) овладение новыми способами уничтожения разведывательных беспилотников российских сил в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности", — пишет украинский военный.
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Кроме того, главком ВСУ сообщил об ожесточенных боях на многих участках фронта.
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, они уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, и поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Системы ПВО при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
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