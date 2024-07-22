https://ria.ru/20240722/svo-1961126059.html

В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника

В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 22.07.2024

В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника

Российские военные в понедельник утром успешно отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области, РЭБ и ПВО сработали штатно, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:03

2024-07-22T08:03

2024-07-22T08:07

специальная военная операция на украине

астраханская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Российские военные в понедельник утром успешно отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области, РЭБ и ПВО сработали штатно, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале."Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно", - сообщил Бабушкин.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, безопасность