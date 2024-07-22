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В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 22.07.2024
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08:03 22.07.2024 (обновлено: 08:07 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/svo-1961126059.html
В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника
В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 22.07.2024
В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника
Российские военные в понедельник утром успешно отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области, РЭБ и ПВО сработали штатно, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:03
2024-07-22T08:07
специальная военная операция на украине
астраханская область
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Российские военные в понедельник утром успешно отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области, РЭБ и ПВО сработали штатно, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале."Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно", - сообщил Бабушкин.
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астраханская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Безопасность
В Астраханской области успешно отразили атаку беспилотника

Утром российская ПВО отразила атаку БПЛА над Астраханской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Российские военные в понедельник утром успешно отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области, РЭБ и ПВО сработали штатно, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
«
"Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно", - сообщил Бабушкин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханская областьБезопасность
 
 
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