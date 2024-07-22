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В США три человека погибли при массовой стрельбе

В США три человека погибли при массовой стрельбе - РИА Новости, 22.07.2024

В США три человека погибли при массовой стрельбе

Три человека погибли, еще 16 пострадали при массовой стрельбе в городе Индианола штата Миссисипи в США, сообщает телеканал WTVA со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:11

2024-07-22T10:11

2024-07-22T10:11

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще 16 пострадали при массовой стрельбе в городе Индианола штата Миссисипи в США, сообщает телеканал WTVA со ссылкой на местную полицию. "Три человека погибли, еще больше человек пострадали в результате массовой стрельбы в Индианоле... Полиция сообщает, что огнестрельные ранения получили 16 человек", - говорится в сообщении. По данным СМИ, всем погибшим было по 19 лет. Полиция опрашивает свидетелей, стрелявшего ищут.

https://ria.ru/20231029/strelba-1906023286.html

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в мире, миссисипи, сша