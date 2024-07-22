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Экс-посол Ливии прокомментировал отказ Байдена от участия в выборах - РИА Новости, 22.07.2024
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02:00 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ssha-1961110267.html
Экс-посол Ливии прокомментировал отказ Байдена от участия в выборах
Экс-посол Ливии прокомментировал отказ Байдена от участия в выборах - РИА Новости, 22.07.2024
Экс-посол Ливии прокомментировал отказ Байдена от участия в выборах
Отказ нынешнего президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах может привести к более гибкой позиции США в решении украинского кризиса и более... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:00
2024-07-22T02:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
ливия
выборы президента сша — 2024
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БЕНГАЗИ, 22 июл — РИА Новости. Отказ нынешнего президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах может привести к более гибкой позиции США в решении украинского кризиса и более рациональной политике на Ближнем Востоке, поделился мнением с РИА Новости член комитета по политике и международным отношениям Национального переходного совета, бывший посол Ливии в Сенегале Хусейн ас-Сагир. "Предстоящий уход Байдена с поста президента порождает ожидания большей гибкости со стороны США в решении украинского кризиса и более рациональной позиции по проблемам Ближнего Востока", - сказал ас-Сагир. Он ожидает, что "американская политика будет более рациональной в урегулировании региональных и международных последствий происходящего на Ближнем Востоке, особенно в области соблюдения международного права и расчета за израильские преступления в Палестине". При этом, как полагает ливийский дипломат, изменения в американской политике по отношению к Ливии при любом американском президенте будут очень незначительными, потому что "ливийские дела управляются с учетом стратегий и институциональной работы". По его мнению, решение Байдена о неучастии в президентской гонке не стало сюрпризом. Его ожидали больше года, и в последние дни ожидание этого шага возросло, поскольку демократы потеряли серьезную поддержку в Пенсильвании, а опросы общественного мнения показывали, что Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем Байден. "Фактор, связанный со здоровьем Байдена, его управление кризисом в Европе и позиция по урегулированию кризисов на Ближнем Востоке стали факторами, которые оказали негативное влияние на его возможность избраться на новый срок", - считает ливийский дипломат. В свою очередь преподаватель международных отношений и глава Центра политических и стратегических исследований Новой республики в Египте Хамид Фарес, наоборот, считает, что решение Байдена сняться с президентской гонки было неожиданным, хотя оно и допускалось в свете усиливавшегося на него давления изнутри Демократической партии. "Выход Байдена из президентской гонки является неожиданным решением, хотя возросшее давление на него со стороны Демократической партии позволяло предположить подобный исход, это решение повышает шансы другого кандидата от Демократической партии, который будет противостоять Дональду Трампу и Республиканской партии", - сказал Фарес РИА Новости. "Остается вопрос: сможет ли Камала Харрис, вице-президент США, опытный политик и юрист, стать сильным соперником Дональда Трампа", - добавил он. По мнению профессора, Харрис обладает способностями и политическим опытом, которые могут позволить ей принять этот трудный вызов, но "предстоящий период покажет, смогут ли демократы объединиться вокруг одного сильного кандидата, чтобы противостоять вызовам со стороны Республиканской партии и Трампа".
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, ливия, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Ливия, Выборы президента США — 2024
Экс-посол Ливии прокомментировал отказ Байдена от участия в выборах

Экс-посол Ливии: отказ Байдена от выборов может смягчить позицию США по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 22 июл — РИА Новости. Отказ нынешнего президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах может привести к более гибкой позиции США в решении украинского кризиса и более рациональной политике на Ближнем Востоке, поделился мнением с РИА Новости член комитета по политике и международным отношениям Национального переходного совета, бывший посол Ливии в Сенегале Хусейн ас-Сагир.
"Предстоящий уход Байдена с поста президента порождает ожидания большей гибкости со стороны США в решении украинского кризиса и более рациональной позиции по проблемам Ближнего Востока", - сказал ас-Сагир. Он ожидает, что "американская политика будет более рациональной в урегулировании региональных и международных последствий происходящего на Ближнем Востоке, особенно в области соблюдения международного права и расчета за израильские преступления в Палестине".
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При этом, как полагает ливийский дипломат, изменения в американской политике по отношению к Ливии при любом американском президенте будут очень незначительными, потому что "ливийские дела управляются с учетом стратегий и институциональной работы".
По его мнению, решение Байдена о неучастии в президентской гонке не стало сюрпризом. Его ожидали больше года, и в последние дни ожидание этого шага возросло, поскольку демократы потеряли серьезную поддержку в Пенсильвании, а опросы общественного мнения показывали, что Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем Байден.
"Фактор, связанный со здоровьем Байдена, его управление кризисом в Европе и позиция по урегулированию кризисов на Ближнем Востоке стали факторами, которые оказали негативное влияние на его возможность избраться на новый срок", - считает ливийский дипломат.
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В свою очередь преподаватель международных отношений и глава Центра политических и стратегических исследований Новой республики в Египте Хамид Фарес, наоборот, считает, что решение Байдена сняться с президентской гонки было неожиданным, хотя оно и допускалось в свете усиливавшегося на него давления изнутри Демократической партии.
"Выход Байдена из президентской гонки является неожиданным решением, хотя возросшее давление на него со стороны Демократической партии позволяло предположить подобный исход, это решение повышает шансы другого кандидата от Демократической партии, который будет противостоять Дональду Трампу и Республиканской партии", - сказал Фарес РИА Новости.
"Остается вопрос: сможет ли Камала Харрис, вице-президент США, опытный политик и юрист, стать сильным соперником Дональда Трампа", - добавил он.
По мнению профессора, Харрис обладает способностями и политическим опытом, которые могут позволить ей принять этот трудный вызов, но "предстоящий период покажет, смогут ли демократы объединиться вокруг одного сильного кандидата, чтобы противостоять вызовам со стороны Республиканской партии и Трампа".
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисЛивияВыборы президента США — 2024
 
 
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