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Десантис обвинил Харрис в утаивании фактов о здоровье Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
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01:13 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ssha-1961107562.html
Десантис обвинил Харрис в утаивании фактов о здоровье Байдена
Десантис обвинил Харрис в утаивании фактов о здоровье Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
Десантис обвинил Харрис в утаивании фактов о здоровье Байдена
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в соцсети X обвинил вице-президента Камалу Харрис в утаивании факта, что президент США Джо Байден не... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:13
2024-07-22T01:13
в мире
флорида
сша
камала харрис
джо байден
рон десантис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в соцсети X обвинил вице-президента Камалу Харрис в утаивании факта, что президент США Джо Байден не способен исполнять свои обязанности. "Камала Харрис была соучастницей масштабного прикрытия, чтобы скрыть и опровергнуть тот факт, что Джо Байден не способен исполнять свои обязанности", - написал Десантис. Губернатор Флориды сравнил ситуацию в Демократической партии США после решения Байдена выйти из гонки с обстановкой на лайнере "Титаник". "Демократы просто переставляют шезлонги на "Титанике", - подчеркнул политик. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, флорида, сша, камала харрис, джо байден, рон десантис, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Камала Харрис, Джо Байден, Рон Десантис, Выборы президента США — 2024
Десантис обвинил Харрис в утаивании фактов о здоровье Байдена

Десантис обвинил Харрис в утаивании неспособности Байдена исполнять обязанности

© AP Photo / Alex BrandonРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Рон Десантис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в соцсети X обвинил вице-президента Камалу Харрис в утаивании факта, что президент США Джо Байден не способен исполнять свои обязанности.
"Камала Харрис была соучастницей масштабного прикрытия, чтобы скрыть и опровергнуть тот факт, что Джо Байден не способен исполнять свои обязанности", - написал Десантис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
Губернатор Флориды сравнил ситуацию в Демократической партии США после решения Байдена выйти из гонки с обстановкой на лайнере "Титаник".
"Демократы просто переставляют шезлонги на "Титанике", - подчеркнул политик.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Собранные кампанией Байдена средства могут перейти Харрис, пишут СМИ
00:33
 
В миреФлоридаСШАКамала ХаррисДжо БайденРон ДесантисВыборы президента США — 2024
 
 
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