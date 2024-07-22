https://ria.ru/20240722/ssha-1961107562.html

Десантис обвинил Харрис в утаивании фактов о здоровье Байдена

Десантис обвинил Харрис в утаивании фактов о здоровье Байдена - РИА Новости, 22.07.2024

Десантис обвинил Харрис в утаивании фактов о здоровье Байдена

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в соцсети X обвинил вице-президента Камалу Харрис в утаивании факта, что президент США Джо Байден не... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T01:13

2024-07-22T01:13

2024-07-22T01:13

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в соцсети X обвинил вице-президента Камалу Харрис в утаивании факта, что президент США Джо Байден не способен исполнять свои обязанности. "Камала Харрис была соучастницей масштабного прикрытия, чтобы скрыть и опровергнуть тот факт, что Джо Байден не способен исполнять свои обязанности", - написал Десантис. Губернатор Флориды сравнил ситуацию в Демократической партии США после решения Байдена выйти из гонки с обстановкой на лайнере "Титаник". "Демократы просто переставляют шезлонги на "Титанике", - подчеркнул политик. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240722/kharris-1961103490.html

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в мире, флорида, сша, камала харрис, джо байден, рон десантис, выборы президента сша — 2024