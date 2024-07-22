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Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ
Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ
Вице-президент США Камала Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты от партии после... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:28
2024-07-22T00:28
2024-07-22T04:56
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты от партии после того, как действующий президент Джо Байден решил выйти из гонки, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники."По словам источника, знакомого с ходом разговоров, в воскресенье вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган. По словам другого источника, команда Харриса также связывается с сенаторами", - сообщает телеканал.Вместе с тем о решении Байдена выйти из гонки вице-президент узнала только в воскресенье - в тот же день, когда он выпустил заявление. В течение дня, согласно данным CNN, они уже несколько раз созвонились.
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В мире, Конгресс США, США, Камала Харрис, Джо Байден
Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ
CNN: Харрис обзванивает демократов в конгрессе по поводу поддержки ее номинации