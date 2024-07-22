Рейтинг@Mail.ru
Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 22.07.2024 (обновлено: 04:56 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ssha-1961103029.html
Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ
Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ
Вице-президент США Камала Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты от партии после... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:28
2024-07-22T04:56
в мире
конгресс сша
сша
камала харрис
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_58658ae544e5dfff2d2ade795195ddab.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты от партии после того, как действующий президент Джо Байден решил выйти из гонки, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники."По словам источника, знакомого с ходом разговоров, в воскресенье вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган. По словам другого источника, команда Харриса также связывается с сенаторами", - сообщает телеканал.Вместе с тем о решении Байдена выйти из гонки вице-президент узнала только в воскресенье - в тот же день, когда он выпустил заявление. В течение дня, согласно данным CNN, они уже несколько раз созвонились.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b69e5a2aaa5c8db0916c55c6d43b147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, конгресс сша, сша, камала харрис, джо байден
В мире, Конгресс США, США, Камала Харрис, Джо Байден
Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ

CNN: Харрис обзванивает демократов в конгрессе по поводу поддержки ее номинации

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты от партии после того, как действующий президент Джо Байден решил выйти из гонки, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.
"По словам источника, знакомого с ходом разговоров, в воскресенье вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган. По словам другого источника, команда Харриса также связывается с сенаторами", - сообщает телеканал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
Вместе с тем о решении Байдена выйти из гонки вице-президент узнала только в воскресенье - в тот же день, когда он выпустил заявление. В течение дня, согласно данным CNN, они уже несколько раз созвонились.
 
В миреКонгресс СШАСШАКамала ХаррисДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала