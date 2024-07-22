https://ria.ru/20240722/ssha-1961103029.html

Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ

Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024

Харрис начала обзванивать демократов в конгрессе США, пишут СМИ

Вице-президент США Камала Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты от партии после... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:28

2024-07-22T00:28

2024-07-22T04:56

в мире

конгресс сша

сша

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис уже обзванивает демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты от партии после того, как действующий президент Джо Байден решил выйти из гонки, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники."По словам источника, знакомого с ходом разговоров, в воскресенье вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган. По словам другого источника, команда Харриса также связывается с сенаторами", - сообщает телеканал.Вместе с тем о решении Байдена выйти из гонки вице-президент узнала только в воскресенье - в тот же день, когда он выпустил заявление. В течение дня, согласно данным CNN, они уже несколько раз созвонились.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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