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Спектакль "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." представили в Москве

Спектакль "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." представили в Москве - РИА Новости, 22.07.2024

Спектакль "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." представили в Москве

Театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева провела презентацию своей новой постановки "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.". РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:01

2024-07-22T12:01

2024-07-22T12:02

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МОСКВА, 22 июл - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева провела презентацию своей новой постановки "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.".Премьера весьма необычной детективной комедии пройдет 5 октября на сцене театра "Маска" в исполнении созвездия артистов ведущих театров страны под зажигательные номера музыкальной банды "Союз рыжих".Презентация творческой концепции прошла в неформальной веселой атмосфере традиционного ирландского паба не случайно: в основе спектакля "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." лежит знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей, переиначенный в отвязную музыкальную комедию с разудалыми песнями и настоящей ирландской пляской."Основной событийный ряд останется почти без изменений, но персонажи, мотивы их поведения, взаимоотношения будут сильно отличаться от канонического представления, важнейшей частью спектакля станут номера музыкальной банды "Союз рыжих", – приоткрывает завесу тайны о сюжете режиссер-постановщик Игорь Теплов, получивший весной "Хрустальную Турандот" за спектакль "Космос", автор инсценировки и режиссер спектакля "Заповедник" в Театре имени Пушкина.В звездный состав творческой команды проекта также вошли: драматург Сергей Плотов ("МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так", "Синяя синяя птица", "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных"), композитор Игорь Зубков ("Двенадцать стульев", "Еврейское счастье"), продюсер, автор сюжета и творческой концепции Дмитрий Богачев (Cats, Mamma Mia!, "Призрак Оперы", Chicago, "Шахматы", "Шоу пошло не так"), а также хореограф-постановщик Наталья Терехова ("Я – Эдмон Дантес", "Кабаре", программа "Танцы на "ТНТ"), художник-постановщик Виктор Шилькрот (лауреат "Золотой Маски", главный художник Театра на Покровке; "Figaro", "Алые паруса", "31 июня"), художник по костюмам Ирэна Белоусова ("Фальстаф", "Карлик Нос", "Винил", "Вольф Мессинг"), видеосценограф Ася Мухина ("Ничего не бойся, я с тобой", "Невский проспект", "Швейк. Возвращение", "Лунный Пьеро"), художник по свету Александр Сиваев (лауреат "Золотой Маски"; "Сказки Гофмана", "Добрый человек из Сезуана", "Кабаре", "Шахматы", "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"), музыкальный руководитель Мариам Барская (лауреат "Золотой Маски"; "Призрак Оперы", "Русалочка", "Красавица и Чудовище", Chicago, "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"), художественный руководитель Евгений Писарев (лауреат "Золотой Маски", художественный руководитель Театра имени Пушкина; "Звуки музыки", "Мазепа", "Шахматы", "Кабаре", "Почтальон из Лонжюмо")."Как изменится известный сюжет, если предположить, что герои на самом деле совсем другие – это интересный эксперимент, полный неожиданных поворотов. Наши заводные авторы и азартная постановочная команда засучили рукава и с энтузиазмом начали его, не зная, куда это приведет. Все привыкли к тому, что Холмс – гений дедукции, Ватсон – его помощник-простофиля, Мориарти – король преступного мира, миссис Хадсон – пожилая домохозяйка, а собака Баскервилей – монстр девонширских болот. А что будет, если сломать стереотипы, задать новые обстоятельства и изменить жанр с детективного триллера на смешную, увлекательную, местами абсурдную комедию? Мы это сделали и предоставили героям жить по новым правилам. А еще добавили в их новую жизнь отличную музыку, песни и даже пляски в исполнении отвязной музыкальной банды "Союз рыжих" (говорят, благодаря ей появились "Битлз"). И оказалось, что в истории о собаке Баскервилей все было совсем иначе, да простит нас сэр Конан Дойль! Завидую зрителям – их ждет полтора часа веселых сюрпризов!" – рассказывает автор концепции и продюсер проекта Дмитрий Богачев.Драматург, автор пьесы и поэтических текстов Сергей Плотов заметил, что "в этом проекте объединилось многое из того, что я люблю: комедии и музыкальный спектакль, атмосфера викторианской Англии и герои: Холмс, Ватсон и миссис Хадсон"."У нас получился скорее спектакль с песнями (их порядка семи), а не мюзикл. Но главное, чтобы и зрители, и создатели спектакля получили порцию радости", - пояснил он.Создавая музыку для постановки композитор Игорь Зубков хотел, чтобы зрители смогли почувствовать национальный дух Англии."Жанр, в котором играет бэнд "Союз рыжих" - это pub music, она должна запоминаться, веселить и трогать каждого (в пабе – мотивировать заказывать пинту за пинтой и танцевать). Я думаю, наш ансамбль – это такой переходник, мост между такими нациями, ведь русские и англичане очень разные. Хочется еще добавить пару слов о жанре музыкальной эксцентрики – очень трудный вид театрального искусства, сегодня им не владеет практически никто, свою историю он ведет от искусства великого Чарли Чаплина, мы хотим его возродить и считаем, что он очень освежит сегодняшнюю палитру поднадоевшего циничного юмора стендаперов и толпы комиков", - говорит Зубков.Затевая веселую музыкально-детективную игру с Конан Дойлем художник-постановщик Виктор Шилькрот с режиссером Игорем Тепловым решили создать на сцене не реальные Бейкер-стрит или Баскервиль-холл, а скорее российское представление о далекой стране леди и джентльменов, из смеси уроков английского, кино, мультфильмов и картинок с упаковок чая."Так появился Тауэрский мост, стилизованный под кабинетную викторианскую мебель из светлого дуба и красного дерева с медными и позолоченными деталями. Вписанный в сцену театра, он как бы сам становится театральным порталом и подмостками, превращаясь на глазах зрителя в гостиную квартиры знаменитого сыщика или в старинный английский замок", - поделился Шилькрот.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы