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Спектакль "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." представили в Москве
Спектакль "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." представили в Москве - РИА Новости, 22.07.2024
Спектакль "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." представили в Москве
Театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева провела презентацию своей новой постановки "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.". РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:01
2024-07-22T12:01
2024-07-22T12:02
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МОСКВА, 22 июл - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева провела презентацию своей новой постановки "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.".Премьера весьма необычной детективной комедии пройдет 5 октября на сцене театра "Маска" в исполнении созвездия артистов ведущих театров страны под зажигательные номера музыкальной банды "Союз рыжих".Презентация творческой концепции прошла в неформальной веселой атмосфере традиционного ирландского паба не случайно: в основе спектакля "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." лежит знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей, переиначенный в отвязную музыкальную комедию с разудалыми песнями и настоящей ирландской пляской."Основной событийный ряд останется почти без изменений, но персонажи, мотивы их поведения, взаимоотношения будут сильно отличаться от канонического представления, важнейшей частью спектакля станут номера музыкальной банды "Союз рыжих", – приоткрывает завесу тайны о сюжете режиссер-постановщик Игорь Теплов, получивший весной "Хрустальную Турандот" за спектакль "Космос", автор инсценировки и режиссер спектакля "Заповедник" в Театре имени Пушкина.В звездный состав творческой команды проекта также вошли: драматург Сергей Плотов ("МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так", "Синяя синяя птица", "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных"), композитор Игорь Зубков ("Двенадцать стульев", "Еврейское счастье"), продюсер, автор сюжета и творческой концепции Дмитрий Богачев (Cats, Mamma Mia!, "Призрак Оперы", Chicago, "Шахматы", "Шоу пошло не так"), а также хореограф-постановщик Наталья Терехова ("Я – Эдмон Дантес", "Кабаре", программа "Танцы на "ТНТ"), художник-постановщик Виктор Шилькрот (лауреат "Золотой Маски", главный художник Театра на Покровке; "Figaro", "Алые паруса", "31 июня"), художник по костюмам Ирэна Белоусова ("Фальстаф", "Карлик Нос", "Винил", "Вольф Мессинг"), видеосценограф Ася Мухина ("Ничего не бойся, я с тобой", "Невский проспект", "Швейк. Возвращение", "Лунный Пьеро"), художник по свету Александр Сиваев (лауреат "Золотой Маски"; "Сказки Гофмана", "Добрый человек из Сезуана", "Кабаре", "Шахматы", "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"), музыкальный руководитель Мариам Барская (лауреат "Золотой Маски"; "Призрак Оперы", "Русалочка", "Красавица и Чудовище", Chicago, "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"), художественный руководитель Евгений Писарев (лауреат "Золотой Маски", художественный руководитель Театра имени Пушкина; "Звуки музыки", "Мазепа", "Шахматы", "Кабаре", "Почтальон из Лонжюмо")."Как изменится известный сюжет, если предположить, что герои на самом деле совсем другие – это интересный эксперимент, полный неожиданных поворотов. Наши заводные авторы и азартная постановочная команда засучили рукава и с энтузиазмом начали его, не зная, куда это приведет. Все привыкли к тому, что Холмс – гений дедукции, Ватсон – его помощник-простофиля, Мориарти – король преступного мира, миссис Хадсон – пожилая домохозяйка, а собака Баскервилей – монстр девонширских болот. А что будет, если сломать стереотипы, задать новые обстоятельства и изменить жанр с детективного триллера на смешную, увлекательную, местами абсурдную комедию? Мы это сделали и предоставили героям жить по новым правилам. А еще добавили в их новую жизнь отличную музыку, песни и даже пляски в исполнении отвязной музыкальной банды "Союз рыжих" (говорят, благодаря ей появились "Битлз"). И оказалось, что в истории о собаке Баскервилей все было совсем иначе, да простит нас сэр Конан Дойль! Завидую зрителям – их ждет полтора часа веселых сюрпризов!" – рассказывает автор концепции и продюсер проекта Дмитрий Богачев.Драматург, автор пьесы и поэтических текстов Сергей Плотов заметил, что "в этом проекте объединилось многое из того, что я люблю: комедии и музыкальный спектакль, атмосфера викторианской Англии и герои: Холмс, Ватсон и миссис Хадсон"."У нас получился скорее спектакль с песнями (их порядка семи), а не мюзикл. Но главное, чтобы и зрители, и создатели спектакля получили порцию радости", - пояснил он.Создавая музыку для постановки композитор Игорь Зубков хотел, чтобы зрители смогли почувствовать национальный дух Англии."Жанр, в котором играет бэнд "Союз рыжих" - это pub music, она должна запоминаться, веселить и трогать каждого (в пабе – мотивировать заказывать пинту за пинтой и танцевать). Я думаю, наш ансамбль – это такой переходник, мост между такими нациями, ведь русские и англичане очень разные. Хочется еще добавить пару слов о жанре музыкальной эксцентрики – очень трудный вид театрального искусства, сегодня им не владеет практически никто, свою историю он ведет от искусства великого Чарли Чаплина, мы хотим его возродить и считаем, что он очень освежит сегодняшнюю палитру поднадоевшего циничного юмора стендаперов и толпы комиков", - говорит Зубков.Затевая веселую музыкально-детективную игру с Конан Дойлем художник-постановщик Виктор Шилькрот с режиссером Игорем Тепловым решили создать на сцене не реальные Бейкер-стрит или Баскервиль-холл, а скорее российское представление о далекой стране леди и джентльменов, из смеси уроков английского, кино, мультфильмов и картинок с упаковок чая."Так появился Тауэрский мост, стилизованный под кабинетную викторианскую мебель из светлого дуба и красного дерева с медными и позолоченными деталями. Вписанный в сцену театра, он как бы сам становится театральным порталом и подмостками, превращаясь на глазах зрителя в гостиную квартиры знаменитого сыщика или в старинный английский замок", - поделился Шилькрот.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 22 июл - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Театральная компания "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева провела презентацию своей новой постановки "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.".
Премьера весьма необычной детективной комедии пройдет 5 октября на сцене театра "Маска" в исполнении созвездия артистов ведущих театров страны под зажигательные номера музыкальной банды "Союз рыжих".
Презентация творческой концепции прошла в неформальной веселой атмосфере традиционного ирландского паба не случайно: в основе спектакля "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." лежит знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей, переиначенный в отвязную музыкальную комедию с разудалыми песнями и настоящей ирландской пляской.
"Основной событийный ряд останется почти без изменений, но персонажи, мотивы их поведения, взаимоотношения будут сильно отличаться от канонического представления, важнейшей частью спектакля станут номера музыкальной банды "Союз рыжих", – приоткрывает завесу тайны о сюжете режиссер-постановщик Игорь Теплов, получивший весной "Хрустальную Турандот" за спектакль "Космос", автор инсценировки и режиссер спектакля "Заповедник" в Театре имени Пушкина.
В звездный состав творческой команды проекта также вошли: драматург Сергей Плотов ("МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так", "Синяя синяя птица", "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных"), композитор Игорь Зубков ("Двенадцать стульев", "Еврейское счастье"), продюсер, автор сюжета и творческой концепции Дмитрий Богачев (Cats, Mamma Mia!, "Призрак Оперы", Chicago, "Шахматы", "Шоу пошло не так"), а также хореограф-постановщик Наталья Терехова ("Я – Эдмон Дантес", "Кабаре", программа "Танцы на "ТНТ"), художник-постановщик Виктор Шилькрот (лауреат "Золотой Маски", главный художник Театра на Покровке; "Figaro", "Алые паруса", "31 июня"), художник по костюмам Ирэна Белоусова ("Фальстаф", "Карлик Нос", "Винил", "Вольф Мессинг"), видеосценограф Ася Мухина ("Ничего не бойся, я с тобой", "Невский проспект", "Швейк. Возвращение", "Лунный Пьеро"), художник по свету Александр Сиваев (лауреат "Золотой Маски"; "Сказки Гофмана", "Добрый человек из Сезуана", "Кабаре", "Шахматы", "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"), музыкальный руководитель Мариам Барская (лауреат "Золотой Маски"; "Призрак Оперы", "Русалочка", "Красавица и Чудовище", Chicago, "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так"), художественный руководитель Евгений Писарев (лауреат "Золотой Маски", художественный руководитель Театра имени Пушкина; "Звуки музыки", "Мазепа", "Шахматы", "Кабаре", "Почтальон из Лонжюмо").
"Как изменится известный сюжет, если предположить, что герои на самом деле совсем другие – это интересный эксперимент, полный неожиданных поворотов. Наши заводные авторы и азартная постановочная команда засучили рукава и с энтузиазмом начали его, не зная, куда это приведет. Все привыкли к тому, что Холмс – гений дедукции, Ватсон – его помощник-простофиля, Мориарти – король преступного мира, миссис Хадсон – пожилая домохозяйка, а собака Баскервилей – монстр девонширских болот. А что будет, если сломать стереотипы, задать новые обстоятельства и изменить жанр с детективного триллера на смешную, увлекательную, местами абсурдную комедию? Мы это сделали и предоставили героям жить по новым правилам. А еще добавили в их новую жизнь отличную музыку, песни и даже пляски в исполнении отвязной музыкальной банды "Союз рыжих" (говорят, благодаря ей появились "Битлз"). И оказалось, что в истории о собаке Баскервилей все было совсем иначе, да простит нас сэр Конан Дойль! Завидую зрителям – их ждет полтора часа веселых сюрпризов!" – рассказывает автор концепции и продюсер проекта Дмитрий Богачев.
Драматург, автор пьесы и поэтических текстов Сергей Плотов заметил, что "в этом проекте объединилось многое из того, что я люблю: комедии и музыкальный спектакль, атмосфера викторианской Англии и герои: Холмс, Ватсон и миссис Хадсон".
"У нас получился скорее спектакль с песнями (их порядка семи), а не мюзикл. Но главное, чтобы и зрители, и создатели спектакля получили порцию радости", - пояснил он.
Создавая музыку для постановки композитор Игорь Зубков хотел, чтобы зрители смогли почувствовать национальный дух Англии.
"Жанр, в котором играет бэнд "Союз рыжих" - это pub music, она должна запоминаться, веселить и трогать каждого (в пабе – мотивировать заказывать пинту за пинтой и танцевать). Я думаю, наш ансамбль – это такой переходник, мост между такими нациями, ведь русские и англичане очень разные. Хочется еще добавить пару слов о жанре музыкальной эксцентрики – очень трудный вид театрального искусства, сегодня им не владеет практически никто, свою историю он ведет от искусства великого Чарли Чаплина, мы хотим его возродить и считаем, что он очень освежит сегодняшнюю палитру поднадоевшего циничного юмора стендаперов и толпы комиков", - говорит Зубков.
Затевая веселую музыкально-детективную игру с Конан Дойлем художник-постановщик Виктор Шилькрот с режиссером Игорем Тепловым решили создать на сцене не реальные Бейкер-стрит или Баскервиль-холл, а скорее российское представление о далекой стране леди и джентльменов, из смеси уроков английского, кино, мультфильмов и картинок с упаковок чая.
"Так появился Тауэрский мост, стилизованный под кабинетную викторианскую мебель из светлого дуба и красного дерева с медными и позолоченными деталями. Вписанный в сцену театра, он как бы сам становится театральным порталом и подмостками, превращаясь на глазах зрителя в гостиную квартиры знаменитого сыщика или в старинный английский замок", - поделился Шилькрот.
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