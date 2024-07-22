https://ria.ru/20240722/soglashenie-1961235187.html

Генпрокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

Генпрокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.07.2024

Генпрокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

Генпрокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве между ведомствами и программу... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:09

2024-07-22T15:09

2024-07-22T18:29

технологии

россия

пхеньян

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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ПХЕНЬЯН, 22 июл - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве между ведомствами и программу сотрудничества на 2024-2026 годы. Как пояснили в российской Генпрокуратуре, в соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать в сфере противодействия преступлениям в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе совершенным с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов, противодействия коррупции и иным должностным преступлениям, преступлениям в сфере охраны окружающей среды. Также предусмотрена возможность противодействия преступлениям в других областях. Это расширенное соглашение - ранее аналогичный документ был подписан в 2010 году. Программа сотрудничества на 2024-2026 годы предусматривает ряд конкретных мероприятий: проведение встречи по ознакомлению с компетенциями и структурой прокуратур двух стран, семинара по вопросам организации взаимодействия в целях борьбы с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, консультаций по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, по вопросам сотрудничества в сфере оказания правовой помощи и содействии по уголовным делам.

https://ria.ru/20240624/kndr-1954958852.html

россия

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, пхеньян, игорь краснов, генеральная прокуратура рф