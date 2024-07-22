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Генпрокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.07.2024
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15:09 22.07.2024 (обновлено: 18:29 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/soglashenie-1961235187.html
Генпрокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве
Генпрокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.07.2024
Генпрокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве
Генпрокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве между ведомствами и программу... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:09
2024-07-22T18:29
технологии
россия
пхеньян
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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ПХЕНЬЯН, 22 июл - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве между ведомствами и программу сотрудничества на 2024-2026 годы. Как пояснили в российской Генпрокуратуре, в соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать в сфере противодействия преступлениям в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе совершенным с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов, противодействия коррупции и иным должностным преступлениям, преступлениям в сфере охраны окружающей среды. Также предусмотрена возможность противодействия преступлениям в других областях. Это расширенное соглашение - ранее аналогичный документ был подписан в 2010 году. Программа сотрудничества на 2024-2026 годы предусматривает ряд конкретных мероприятий: проведение встречи по ознакомлению с компетенциями и структурой прокуратур двух стран, семинара по вопросам организации взаимодействия в целях борьбы с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, консультаций по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, по вопросам сотрудничества в сфере оказания правовой помощи и содействии по уголовным делам.
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технологии, россия, пхеньян, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Пхеньян, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуроры России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

Генпрокуроры России и КНДР подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон на церемонии подписания межведомственных соглашения и программы сотрудничества в Пхеньяне.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон на церемонии подписания межведомственных соглашения и программы сотрудничества в Пхеньяне. - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон на церемонии подписания межведомственных соглашения и программы сотрудничества в Пхеньяне.
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ПХЕНЬЯН, 22 июл - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор КНДР Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве между ведомствами и программу сотрудничества на 2024-2026 годы.
Как пояснили в российской Генпрокуратуре, в соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать в сфере противодействия преступлениям в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе совершенным с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов, противодействия коррупции и иным должностным преступлениям, преступлениям в сфере охраны окружающей среды. Также предусмотрена возможность противодействия преступлениям в других областях. Это расширенное соглашение - ранее аналогичный документ был подписан в 2010 году.
Программа сотрудничества на 2024-2026 годы предусматривает ряд конкретных мероприятий: проведение встречи по ознакомлению с компетенциями и структурой прокуратур двух стран, семинара по вопросам организации взаимодействия в целях борьбы с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, консультаций по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, по вопросам сотрудничества в сфере оказания правовой помощи и содействии по уголовным делам.
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ТехнологииРоссияПхеньянИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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