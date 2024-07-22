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Стали известны детали о гражданине ФРГ, приговоренном к казни в Белоруссии
Стали известны детали о гражданине ФРГ, приговоренном к казни в Белоруссии - РИА Новости, 22.07.2024
Стали известны детали о гражданине ФРГ, приговоренном к казни в Белоруссии
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер, обвиненный по шести уголовным статьям, включая теракт, не стал обжаловать приговор, он вступил в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:36
2024-07-22T18:36
2024-07-22T23:41
германия
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в мире
служба безопасности украины
минский областной суд
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер, обвиненный по шести уголовным статьям, включая теракт, не стал обжаловать приговор, он вступил в силу, сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня"."Фигурант признан виновным по всем составам предъявленного обвинения. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание — исключительная мера… Фигурант не стал обжаловать приговор, он вступил в силу", - говорится в сообщении.Поясняется, что среди эпизодов дела - подготовка взрыва на железной дороге в Белоруссии по заданию СБУ.Согласно сообщению, Минским областным судом мужчина признан виновным в совершении взрыва в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка (статья "акт терроризма"), совершенном лицом, ранее совершившим преступление. Также он признан виновным в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности. Помимо этого гражданин Германии признан виновным в наемничестве, в участии в экстремистском формировании, в незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, в умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.
https://ria.ru/20240720/sbu-1960901244.html
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германия, белоруссия, в мире, служба безопасности украины, минский областной суд
Германия, Белоруссия, В мире, Служба безопасности Украины, Минский областной суд
Стали известны детали о гражданине ФРГ, приговоренном к казни в Белоруссии
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ не стал обжаловать приговор