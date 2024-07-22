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Словакия, не желая этого, будет снабжать Украину боеприпасами - РИА Новости, 23.07.2024
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19:40 22.07.2024 (обновлено: 11:12 23.07.2024)
https://ria.ru/20240722/slovakija-1961404155.html
Словакия, не желая этого, будет снабжать Украину боеприпасами
Словакия, не желая этого, будет снабжать Украину боеприпасами - РИА Новости, 23.07.2024
Словакия, не желая этого, будет снабжать Украину боеприпасами
Словакия намерена нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов со 125 тысяч в этом году до 200 тысяч в следующем, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-22T19:40
2024-07-23T11:12
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Словакия намерена нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов со 125 тысяч в этом году до 200 тысяч в следующем, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра обороны и вице-премьера страны Роберта Калиняка. "Страна намерена увеличить производство боеприпасов крупного калибра до 200 тысяч в следующем году со 125 тысяч в этом году", - говорится в сообщении агентства. При этом, как отмечает Блумберг, хотя Братислава отказывается передавать военную помощь Киеву напрямую, произведенные в Словакии снаряды все равно могут попадать к украинским войскам. Министр обороны отметил, что словацкое правительство не может полностью контролировать, где окажутся боеприпасы, так как это зависит от их покупателей. "Наша политическая декларация подразумевает, что мы не будем поставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что таким образом мы будет поддерживать конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает ВВП, потому что я тогда буду наносить вред интересам Словакии", - добавил Калиняк в интервью, уточнив, что на ВПК должно приходиться около 2% экономического роста страны в этом году. Министр также отметил, что Словакия никогда не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. Фицо сообщал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что оно передало Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240723/vybory-1961358833.html
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html
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в мире, украина, словакия, россия, роберт калиняк, роберт фицо, сергей лавров, нато, зрк с-300, миг-29
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Калиняк, Роберт Фицо, Сергей Лавров, НАТО, ЗРК С-300, МиГ-29
Словакия, не желая этого, будет снабжать Украину боеприпасами

Вице-премьер Словакии: Братислава против воли будет снабжать Киев боеприпасами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Словакия намерена нарастить производство крупнокалиберных боеприпасов со 125 тысяч в этом году до 200 тысяч в следующем, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра обороны и вице-премьера страны Роберта Калиняка.
"Страна намерена увеличить производство боеприпасов крупного калибра до 200 тысяч в следующем году со 125 тысяч в этом году", - говорится в сообщении агентства.
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При этом, как отмечает Блумберг, хотя Братислава отказывается передавать военную помощь Киеву напрямую, произведенные в Словакии снаряды все равно могут попадать к украинским войскам. Министр обороны отметил, что словацкое правительство не может полностью контролировать, где окажутся боеприпасы, так как это зависит от их покупателей.
"Наша политическая декларация подразумевает, что мы не будем поставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что таким образом мы будет поддерживать конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает ВВП, потому что я тогда буду наносить вред интересам Словакии", - добавил Калиняк в интервью, уточнив, что на ВПК должно приходиться около 2% экономического роста страны в этом году.
Министр также отметил, что Словакия никогда не поддержит вступление Украины в НАТО.
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В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
Фицо сообщал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что оно передало Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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