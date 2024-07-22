Рейтинг@Mail.ru
Словакия отвергла критику в адрес Венгрии за мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/slovakija-1961344783.html
Словакия отвергла критику в адрес Венгрии за мирную инициативу по Украине
Словакия отвергла критику в адрес Венгрии за мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 22.07.2024
Словакия отвергла критику в адрес Венгрии за мирную инициативу по Украине
Словакия не поддерживает критику, которая звучит в адрес Венгрии за ее мирную инициативу по Украине, следует из заявления словацкого министерства иностранных... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:37
2024-07-22T23:37
в мире
венгрия
словакия
будапешт
виктор орбан
петер сийярто
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Словакия не поддерживает критику, которая звучит в адрес Венгрии за ее мирную инициативу по Украине, следует из заявления словацкого министерства иностранных дел. "В связи с заграничными поездками премьера Венгрии Виктора Орбана государственный секретарь (МИД Словакии Марек Эшток - ред.) повторил, что Словакия не поддерживает критику Венгрии за ее мирные инициативы и отвергает любые размышления о бойкотировании венгерского председательства в Совете ЕС", - говорится в сообщении МИД Словакии. Ранее в понедельник министр иностранных дел и внншнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Словакия однозначно поддержала мирную инициативу Венгрии по Украине, несмотря на огромное давление, чем вызвала неудовольствие верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Этот вопрос обсуждался в понедельник на совете глав МИД ЕС в Брюсселе, где Словакию представлял государственный секретарь МИД Марек Эшток. Ранее словацкий президент Петер Пеллегрини говорил, что Словакия не будет присоединяться к бойкоту председательства Венгрии в Европейском союзе после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин, поскольку считает, что нельзя наказывать независимую страну за стремление к диалогу. Глава словацкого правительства Роберт Фицо также говорил, что представители Словакии в органах Европейского союза не согласятся с наказанием Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" для ЕС взгляды Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. Последним крупным скандалом стала поездка премьера Орбана с мирной миссией в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.
https://ria.ru/20240722/orban-1961182650.html
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961109195.html
https://ria.ru/20240722/borrel-1961318781.html
венгрия
словакия
будапешт
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, словакия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, визит орбана в россию, украина
В мире, Венгрия, Словакия, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Визит Орбана в Россию, Украина
Словакия отвергла критику в адрес Венгрии за мирную инициативу по Украине

МИД Словакии отверг критику в адрес Венгрии за ее мирную инициативу по Украине

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Словакия не поддерживает критику, которая звучит в адрес Венгрии за ее мирную инициативу по Украине, следует из заявления словацкого министерства иностранных дел.
«
"В связи с заграничными поездками премьера Венгрии Виктора Орбана государственный секретарь (МИД Словакии Марек Эшток - ред.) повторил, что Словакия не поддерживает критику Венгрии за ее мирные инициативы и отвергает любые размышления о бойкотировании венгерского председательства в Совете ЕС", - говорится в сообщении МИД Словакии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Нанес ущерб": в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине
Вчера, 12:27
Ранее в понедельник министр иностранных дел и внншнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Словакия однозначно поддержала мирную инициативу Венгрии по Украине, несмотря на огромное давление, чем вызвала неудовольствие верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Этот вопрос обсуждался в понедельник на совете глав МИД ЕС в Брюсселе, где Словакию представлял государственный секретарь МИД Марек Эшток.
Ранее словацкий президент Петер Пеллегрини говорил, что Словакия не будет присоединяться к бойкоту председательства Венгрии в Европейском союзе после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин, поскольку считает, что нельзя наказывать независимую страну за стремление к диалогу.
Глава словацкого правительства Роберт Фицо также говорил, что представители Словакии в органах Европейского союза не согласятся с наказанием Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин.
Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" для ЕС взгляды Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Премьер Словакии заявил, что ограничения Киева навредят самой Украине
Вчера, 01:39
В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима.
Последним крупным скандалом стала поездка премьера Орбана с мирной миссией в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева
Вчера, 19:53
 
В миреВенгрияСловакияБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентВизит Орбана в РоссиюУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала