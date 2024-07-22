https://ria.ru/20240722/slovakija-1961344783.html

Словакия отвергла критику в адрес Венгрии за мирную инициативу по Украине

Словакия отвергла критику в адрес Венгрии за мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 22.07.2024

Словакия отвергла критику в адрес Венгрии за мирную инициативу по Украине

Словакия не поддерживает критику, которая звучит в адрес Венгрии за ее мирную инициативу по Украине, следует из заявления словацкого министерства иностранных... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:37

2024-07-22T23:37

2024-07-22T23:37

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БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Словакия не поддерживает критику, которая звучит в адрес Венгрии за ее мирную инициативу по Украине, следует из заявления словацкого министерства иностранных дел. "В связи с заграничными поездками премьера Венгрии Виктора Орбана государственный секретарь (МИД Словакии Марек Эшток - ред.) повторил, что Словакия не поддерживает критику Венгрии за ее мирные инициативы и отвергает любые размышления о бойкотировании венгерского председательства в Совете ЕС", - говорится в сообщении МИД Словакии. Ранее в понедельник министр иностранных дел и внншнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Словакия однозначно поддержала мирную инициативу Венгрии по Украине, несмотря на огромное давление, чем вызвала неудовольствие верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Этот вопрос обсуждался в понедельник на совете глав МИД ЕС в Брюсселе, где Словакию представлял государственный секретарь МИД Марек Эшток. Ранее словацкий президент Петер Пеллегрини говорил, что Словакия не будет присоединяться к бойкоту председательства Венгрии в Европейском союзе после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин, поскольку считает, что нельзя наказывать независимую страну за стремление к диалогу. Глава словацкого правительства Роберт Фицо также говорил, что представители Словакии в органах Европейского союза не согласятся с наказанием Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" для ЕС взгляды Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. Последним крупным скандалом стала поездка премьера Орбана с мирной миссией в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.

https://ria.ru/20240722/orban-1961182650.html

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961109195.html

https://ria.ru/20240722/borrel-1961318781.html

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