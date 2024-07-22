https://ria.ru/20240722/slovakija-1961307799.html
В Словакии призвали ЕК немедленно отреагировать на ситуацию с Украиной
В Словакии призвали ЕК немедленно отреагировать на ситуацию с Украиной - РИА Новости, 22.07.2024
В Словакии призвали ЕК немедленно отреагировать на ситуацию с Украиной
Еврокомиссия должна незамедлительно отреагировать на ситуацию с остановкой Украиной транзита нефти из РФ, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:47
2024-07-22T18:47
2024-07-22T18:47
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лукойл
еврокомиссия
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БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Еврокомиссия должна незамедлительно отреагировать на ситуацию с остановкой Украиной транзита нефти из РФ, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. Ранее в понедельник Бланар сообщил, что Словакия и Венгрия обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. "Европейская комиссия должна выполнять функцию защитницы договоров и соблюдения законодательства Европейского союза, которым Украина как ассоциированное государство также должна руководствоваться. Поэтому считаем необходимым, чтобы в этом случае комиссия действовала немедленно", - написал Бланар в соцсети. По его словам, данная ситуация снова продемонстрировала, что санкции больше вредят Словакии и Европейскому союзу, чем России. Бланар напомнил, что для Словакии до конца года действует исключение, позволяющее использовать российскую нефть. "Украинская сторона сделала невозможным использование этого исключения для нас", - добавил глава МИД Словакии. Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
https://ria.ru/20240719/slovakiya-1960600700.html
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словакия, украина, россия, лукойл, еврокомиссия
Словакия, Украина, Россия, ЛУКОЙЛ, Еврокомиссия
В Словакии призвали ЕК немедленно отреагировать на ситуацию с Украиной
Словакия рассчитывает на быструю реакцию ЕК на остановку Киевом транзита нефти
БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Еврокомиссия должна незамедлительно отреагировать на ситуацию с остановкой Украиной транзита нефти из РФ, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар.
Ранее в понедельник Бланар сообщил, что Словакия и Венгрия
обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл
" через свою территорию.
«
"Европейская комиссия должна выполнять функцию защитницы договоров и соблюдения законодательства Европейского союза, которым Украина как ассоциированное государство также должна руководствоваться. Поэтому считаем необходимым, чтобы в этом случае комиссия действовала немедленно", - написал Бланар в соцсети.
По его словам, данная ситуация снова продемонстрировала, что санкции больше вредят Словакии и Европейскому союзу, чем России. Бланар напомнил, что для Словакии до конца года действует исключение, позволяющее использовать российскую нефть. "Украинская сторона сделала невозможным использование этого исключения для нас", - добавил глава МИД Словакии.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.