https://ria.ru/20240722/slovakija-1961286372.html

В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Киевом транзита нефти

В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Киевом транзита нефти - РИА Новости, 22.07.2024

В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Киевом транзита нефти

Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика вместе c Венгрией обратилась в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита нефти из РФ. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:35

2024-07-22T17:35

2024-07-22T17:35

украина

словакия

венгрия

петер сийярто

еврокомиссия

лукойл

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БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика вместе c Венгрией обратилась в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита нефти из РФ. "Меры, введенные Украиной в связи с остановкой транзита российской нефти от компании "Лукойл", которая поставляется в Словакию и Венгрию, считаем нарушением Соглашения об ассоциации, которое заключено между Европейским союзом и Украиной. Вместе с венгерским министром иностранных дел мы сегодня в этой связи внесли в Европейскую комиссию срочный призыв к действию", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.Ранее в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, начнется юридический процесс, в результате которого Евросоюз сможет не выполнять обязательства перед Киевом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961228665.html

украина

словакия

венгрия

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украина, словакия, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, лукойл