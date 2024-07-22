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В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Киевом транзита нефти - РИА Новости, 22.07.2024
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17:35 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/slovakija-1961286372.html
В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Киевом транзита нефти
В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Киевом транзита нефти - РИА Новости, 22.07.2024
В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Киевом транзита нефти
Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика вместе c Венгрией обратилась в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита нефти из РФ. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:35
2024-07-22T17:35
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венгрия
петер сийярто
еврокомиссия
лукойл
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БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика вместе c Венгрией обратилась в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита нефти из РФ. &quot;Меры, введенные Украиной в связи с остановкой транзита российской нефти от компании &quot;Лукойл&quot;, которая поставляется в Словакию и Венгрию, считаем нарушением Соглашения об ассоциации, которое заключено между Европейским союзом и Украиной. Вместе с венгерским министром иностранных дел мы сегодня в этой связи внесли в Европейскую комиссию срочный призыв к действию&quot;, - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.Ранее в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, начнется юридический процесс, в результате которого Евросоюз сможет не выполнять обязательства перед Киевом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, словакия, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, лукойл
Украина, Словакия, Венгрия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, ЛУКОЙЛ
В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Киевом транзита нефти

МИД Словакии подтвердил обращение в ЕК из-за остановки Украиной транзита нефти

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика вместе c Венгрией обратилась в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита нефти из РФ.
«

"Меры, введенные Украиной в связи с остановкой транзита российской нефти от компании "Лукойл", которая поставляется в Словакию и Венгрию, считаем нарушением Соглашения об ассоциации, которое заключено между Европейским союзом и Украиной. Вместе с венгерским министром иностранных дел мы сегодня в этой связи внесли в Европейскую комиссию срочный призыв к действию", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.

Ранее в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России, если результата не будет, начнется юридический процесс, в результате которого Евросоюз сможет не выполнять обязательства перед Киевом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Вчера, 14:44
 
УкраинаСловакияВенгрияПетер СийяртоЕврокомиссияЛУКОЙЛ
 
 
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