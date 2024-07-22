https://ria.ru/20240722/sk-1961166008.html

СК устанавливает причины крушения вертолета Robinson в Якутии

СК устанавливает причины крушения вертолета Robinson в Якутии - РИА Новости, 22.07.2024

СК устанавливает причины крушения вертолета Robinson в Якутии

Следственная группа на месте крушения вертолета Robinson устанавливает причины трагедии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:25

2024-07-22T11:25

2024-07-22T11:25

происшествия

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Следственная группа на месте крушения вертолета Robinson устанавливает причины трагедии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале. Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В понедельник вертолет был обнаружен полностью разрушенным, найдены тела пилота и троих пассажиров, сообщила прокуратура. "Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолетом "Robinson R44II", по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - информирует пресс-служба. Расследованием катастрофы также займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов якутского МТУ Росавиации. Основная цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем, отметили в Росавиации.

https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html

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происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет