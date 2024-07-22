https://ria.ru/20240722/sk-1961166008.html
СК устанавливает причины крушения вертолета Robinson в Якутии
СК устанавливает причины крушения вертолета Robinson в Якутии - РИА Новости, 22.07.2024
СК устанавливает причины крушения вертолета Robinson в Якутии
Следственная группа на месте крушения вертолета Robinson устанавливает причины трагедии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:25
2024-07-22T11:25
2024-07-22T11:25
происшествия
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961131156_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_37701a6efd82187a8e4089da1bbdb739.jpg
ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Следственная группа на месте крушения вертолета Robinson устанавливает причины трагедии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале. Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В понедельник вертолет был обнаружен полностью разрушенным, найдены тела пилота и троих пассажиров, сообщила прокуратура. "Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолетом "Robinson R44II", по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - информирует пресс-служба. Расследованием катастрофы также займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов якутского МТУ Росавиации. Основная цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем, отметили в Росавиации.
https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html
https://ria.ru/20240717/samolet-1960182734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961131156_62:0:1485:1067_1920x0_80_0_0_5b0de8c04f5759b5c12fcee41a941acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет
СК устанавливает причины крушения вертолета Robinson в Якутии
СК устанавливает причины крушения вертолета Robinson в Якутии