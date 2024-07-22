Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину
Сийярто: Венгрия против переноса неформального совета глав МИД ЕС на Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. На заседании глав МИД стран ЕС прозвучало предложение перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину, Венгрия против и считает это неправильным, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Политик сообщил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил не проводить неформальный совет глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за визитов венгерского премьера Виктора Орбана в РФ и Китай, а созвать его в Брюсселе. Сийярто назвал такое поведение "детсадовским".
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"Были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине. Для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие. Я заявил, что, независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов... мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, для Венгрии "не имеет большого значения", состоится ли в Будапеште совет глав МИД.
Сийярто также добавил, что неформальные советы редко посещают министры, чаще туда отправляют заместителей, поэтому обычно, "если на неформальном совете присутствуют четыре-пять министров, это хороший результат".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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