https://ria.ru/20240722/siyyarto-1961281177.html

Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину

Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину - РИА Новости, 22.07.2024

Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину

На заседании глав МИД стран ЕС прозвучало предложение перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину, Венгрия против и считает это... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:12

2024-07-22T17:12

2024-07-22T20:09

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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. На заседании глав МИД стран ЕС прозвучало предложение перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину, Венгрия против и считает это неправильным, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Политик сообщил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил не проводить неформальный совет глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за визитов венгерского премьера Виктора Орбана в РФ и Китай, а созвать его в Брюсселе. Сийярто назвал такое поведение "детсадовским". "Были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине. Для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие. Я заявил, что, независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов... мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, для Венгрии "не имеет большого значения", состоится ли в Будапеште совет глав МИД.Сийярто также добавил, что неформальные советы редко посещают министры, чаще туда отправляют заместителей, поэтому обычно, "если на неформальном совете присутствуют четыре-пять министров, это хороший результат".Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240722/orban-1961182650.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, жозеп боррель, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию