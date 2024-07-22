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Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину - РИА Новости, 22.07.2024
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17:12 22.07.2024 (обновлено: 20:09 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/siyyarto-1961281177.html
Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину
Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину - РИА Новости, 22.07.2024
Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину
На заседании глав МИД стран ЕС прозвучало предложение перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину, Венгрия против и считает это... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:12
2024-07-22T20:09
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
жозеп боррель
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. На заседании глав МИД стран ЕС прозвучало предложение перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину, Венгрия против и считает это неправильным, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Политик сообщил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил не проводить неформальный совет глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за визитов венгерского премьера Виктора Орбана в РФ и Китай, а созвать его в Брюсселе. Сийярто назвал такое поведение "детсадовским". "Были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине. Для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие. Я заявил, что, независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов... мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, для Венгрии "не имеет большого значения", состоится ли в Будапеште совет глав МИД.Сийярто также добавил, что неформальные советы редко посещают министры, чаще туда отправляют заместителей, поэтому обычно, "если на неформальном совете присутствуют четыре-пять министров, это хороший результат".Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240722/orban-1961182650.html
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, жозеп боррель, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Жозеп Боррель, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Венгрия выступила против переноса совета глав МИД ЕС на Украину

Сийярто: Венгрия против переноса неформального совета глав МИД ЕС на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. На заседании глав МИД стран ЕС прозвучало предложение перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину, Венгрия против и считает это неправильным, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Политик сообщил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил не проводить неформальный совет глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за визитов венгерского премьера Виктора Орбана в РФ и Китай, а созвать его в Брюсселе. Сийярто назвал такое поведение "детсадовским".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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"Были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине. Для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие. Я заявил, что, независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов... мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, для Венгрии "не имеет большого значения", состоится ли в Будапеште совет глав МИД.
Сийярто также добавил, что неформальные советы редко посещают министры, чаще туда отправляют заместителей, поэтому обычно, "если на неформальном совете присутствуют четыре-пять министров, это хороший результат".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоЖозеп БоррельВиктор ОрбанЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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