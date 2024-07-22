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Сийярто: Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии
Сийярто: Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии - РИА Новости, 22.07.2024
Сийярто: Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии
Решение Украины об остановке транзита нефти из РФ особенно враждебно в учётом того, что в июне она импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, заявил... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:50
2024-07-22T16:50
2024-07-22T16:50
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Решение Украины об остановке транзита нефти из РФ особенно враждебно в учётом того, что в июне она импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, заявил в эфире телеканала М1 венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Этот шаг Украины тем более недружественный и неожиданный, что при этом Украина в июне больше всего электроэнергии импортировала из Венгрии", - заявил Сийярто. Он уточнил, что доля Венгрии в электроимпорте Украины в июне выросла до 42%.
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украина, венгрия, петер сийярто, в мире
Украина, Венгрия, Петер Сийярто, В мире
Сийярто: Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии
Сийярто: остановка транзита нефти Киевом враждебна при рекордном импорте энергии