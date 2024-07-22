https://ria.ru/20240722/sistema-1961202237.html

В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии

В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии - РИА Новости, 22.07.2024

В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии

Энергетическая система Анапы работает в штатном режиме, все крупные аварии устранены, число жителей, оставшихся без света, сократилось до 60 человек, сообщила... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:24

2024-07-22T13:24

2024-07-22T13:24

происшествия

жкх

анапа

краснодарский край

василий швец

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Энергетическая система Анапы работает в штатном режиме, все крупные аварии устранены, число жителей, оставшихся без света, сократилось до 60 человек, сообщила мэрия Анапы в своем Telegram-канале. В минувшую пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, оставшихся без электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В воскресенье их количество сократилось до 1,5 тысячи человек. "Энергетическая система Анапы работает в штатном режиме. Все крупные аварии устранены, массовых отключений нет. На данный момент без электроэнергии около 60 человек. Локальное повреждение линии выявлено сегодня утром в станице Благовещенской, у нескольких абонентов в городе проблемы с напряжением и счетчиками", - говорится в сообщении.Отмечается, что все точечные заявки находятся в работе, локальные повреждения будут устранены в течение ближайших часов. Ранее мэр Анапы Василий Швец призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад. Также принято решение усилить работу по выявлению фактов сверхпотребления энергии. Кроме того, на заседании оперштаба в воскресенье мэр обратился к сетевым компаниям, заявив о необходимости увеличить в курортном городе людской и технический ресурс.

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960955794.html

анапа

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происшествия, жкх, анапа, краснодарский край, василий швец