https://ria.ru/20240722/sistema-1961202237.html
В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии
В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии - РИА Новости, 22.07.2024
В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии
Энергетическая система Анапы работает в штатном режиме, все крупные аварии устранены, число жителей, оставшихся без света, сократилось до 60 человек, сообщила... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:24
2024-07-22T13:24
2024-07-22T13:24
происшествия
жкх
анапа
краснодарский край
василий швец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152544/40/1525444077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdf44a78e224c87e6582ae54cffb93b5.jpg
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Энергетическая система Анапы работает в штатном режиме, все крупные аварии устранены, число жителей, оставшихся без света, сократилось до 60 человек, сообщила мэрия Анапы в своем Telegram-канале. В минувшую пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, оставшихся без электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. В воскресенье их количество сократилось до 1,5 тысячи человек. "Энергетическая система Анапы работает в штатном режиме. Все крупные аварии устранены, массовых отключений нет. На данный момент без электроэнергии около 60 человек. Локальное повреждение линии выявлено сегодня утром в станице Благовещенской, у нескольких абонентов в городе проблемы с напряжением и счетчиками", - говорится в сообщении.Отмечается, что все точечные заявки находятся в работе, локальные повреждения будут устранены в течение ближайших часов. Ранее мэр Анапы Василий Швец призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад. Также принято решение усилить работу по выявлению фактов сверхпотребления энергии. Кроме того, на заседании оперштаба в воскресенье мэр обратился к сетевым компаниям, заявив о необходимости увеличить в курортном городе людской и технический ресурс.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960955794.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152544/40/1525444077_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_a1843c6bda71c0b757117fe369571c75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, анапа, краснодарский край, василий швец
Происшествия, ЖКХ, Анапа, Краснодарский край, Василий Швец
В энергосистеме Анапы устранили все крупные аварии
Энергосистема Анапы работает в штатном режиме, все крупные аварии устранены