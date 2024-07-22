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В Брюсселе завидуют мирной инициативе Орбана, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.07.2024
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11:15 22.07.2024 (обновлено: 11:34 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/sijjarto-1961163646.html
В Брюсселе завидуют мирной инициативе Орбана, заявил Сийярто
В Брюсселе завидуют мирной инициативе Орбана, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.07.2024
В Брюсселе завидуют мирной инициативе Орбана, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу по Украине из зависти,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:15
2024-07-22T11:34
в мире
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу по Украине из зависти, и отметил, что на совете глав МИД ему понадобится "политический бронежилет". &quot;Брюссельская бюрократия по иностранным делам и лидеры некоторых стран-членов ЕС уже несколько недель из-за фрустрации/зависти/разоблачения их ошибочной стратегии ломают языки по поводу нашей мирной миссии&quot;, - написал Сийярто в соцсети Facebook*.По его словам, в то время как Орбана критикуют за встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-президентом США Дональдом Трампом, "глава МИД Швейцарии встретился с министром иностранных дел России, министры обороны США и России поговорили по телефону, а президент Украины Зеленский разговаривал с президентом Трампом". "Напротив, со стороны брюссельцев и наших европейских друзей последовал всего лишь детский бойкот встреч и устное каратэ. (Политические) бронежилеты сегодня надеть, к (политическому) тотальному огню приготовиться! Курс на Брюссель, там ждут коллеги-министры иностранных дел", - добавил Сийярто. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан в четверг опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240714/evropa-1959647461.html
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в мире, россия, украина, китай, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, нато, визит орбана в россию
В мире, Россия, Украина, Китай, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Визит Орбана в Россию
В Брюсселе завидуют мирной инициативе Орбана, заявил Сийярто

Сийярто: в Брюсселе критикуют мирную инициативу Орбана из зависти

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу по Украине из зависти, и отметил, что на совете глав МИД ему понадобится "политический бронежилет".
«

"Брюссельская бюрократия по иностранным делам и лидеры некоторых стран-членов ЕС уже несколько недель из-за фрустрации/зависти/разоблачения их ошибочной стратегии ломают языки по поводу нашей мирной миссии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.

По его словам, в то время как Орбана критикуют за встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-президентом США Дональдом Трампом, "глава МИД Швейцарии встретился с министром иностранных дел России, министры обороны США и России поговорили по телефону, а президент Украины Зеленский разговаривал с президентом Трампом".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Сийярто сделал жесткое заявление о политиках ЕС
14 июля, 21:48
"Напротив, со стороны брюссельцев и наших европейских друзей последовал всего лишь детский бойкот встреч и устное каратэ. (Политические) бронежилеты сегодня надеть, к (политическому) тотальному огню приготовиться! Курс на Брюссель, там ждут коллеги-министры иностранных дел", - добавил Сийярто.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Эрдоган заявил о давлении на Орбана из-за его плана по Украине
Вчера, 12:34
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан в четверг опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
11 июля, 10:14
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРоссияУкраинаКитайПетер СийяртоДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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