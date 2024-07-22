https://ria.ru/20240722/shturmoviki-1961117044.html

Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ

Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024

Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:02

2024-07-22T05:02

2024-07-22T06:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-25

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. "В зоне проведения СВО выполняем боевые полеты на самолетах Су-25. Снижаемся на предельно малую высоту, выходим в район выполнения боевой задачи. Уничтожаем опорные пункты, живую силу, вражескую технику противника. После чего выполняем маневрирование с отворотом и возвращаемся на базу", - цитируется в сообщении летчик Су-25 Владимир. По его словам, Су-25 оснащены активными и пассивными средствами защиты от ПВО. "Активные - это отстрел инфракрасных патронов, пассивные - это средства предупреждения об облучении, которые информируют нас о захвате, обнаружении", - рассказал он.

https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html

https://ria.ru/20240721/zelenskiy-1961061246.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф