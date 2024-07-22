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Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:02
2024-07-22T05:02
2024-07-22T06:17
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. "В зоне проведения СВО выполняем боевые полеты на самолетах Су-25. Снижаемся на предельно малую высоту, выходим в район выполнения боевой задачи. Уничтожаем опорные пункты, живую силу, вражескую технику противника. После чего выполняем маневрирование с отворотом и возвращаемся на базу", - цитируется в сообщении летчик Су-25 Владимир. По его словам, Су-25 оснащены активными и пассивными средствами защиты от ПВО. "Активные - это отстрел инфракрасных патронов, пассивные - это средства предупреждения об облучении, которые информируют нас о захвате, обнаружении", - рассказал он.
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российские Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
МО: штурмовики Су-25 нанесли удар неуправляемыми ракетами по подразделениям ВСУ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
"В зоне проведения СВО выполняем боевые полеты на самолетах Су-25. Снижаемся на предельно малую высоту, выходим в район выполнения боевой задачи. Уничтожаем опорные пункты, живую силу, вражескую технику противника. После чего выполняем маневрирование с отворотом и возвращаемся на базу", - цитируется в сообщении летчик Су-25 Владимир.
По его словам, Су-25 оснащены активными и пассивными средствами защиты от ПВО. "Активные - это отстрел инфракрасных патронов, пассивные - это средства предупреждения об облучении, которые информируют нас о захвате, обнаружении", - рассказал он.