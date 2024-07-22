https://ria.ru/20240722/sever-1961202860.html
Российские ВС нанесли огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области
Российские ВС нанесли огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области - РИА Новости, 22.07.2024
Российские ВС нанесли огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 270 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:27
2024-07-22T13:27
2024-07-22T13:37
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 270 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 42 механизированной, 82 десантно-штурмовой, 52 мотопехотной бригад ВСУ и 13 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Старица, Липцы и Волчанск Харьковской области. Отразили три атаки формирований 92 штурмовой бригады ВСУ и 36 бригады морской пехоты. Потери противника составили до 270 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, 105-мм гаубица L-118 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240722/kreml-1961194467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские ВС нанесли огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в районах Харьковской области