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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, а также выпустили одну ракету из РСЗО... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:20
2024-07-22T23:20
2024-07-22T23:20
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, а также выпустили одну ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.00 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 16.00 выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Донецку не менее 20 снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа, выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS, а также сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961270406.html
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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк