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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:20 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/sbros-1961343112.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, а также выпустили одну ракету из РСЗО... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:20
2024-07-22T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
макеевка
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, а также выпустили одну ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.00 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 16.00 выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Донецку не менее 20 снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа, выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS, а также сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961270406.html
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в мире, кировский район, донецк, макеевка, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Макеевка, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, а также выпустили одну ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.00 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ в 16.00 выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Донецку не менее 20 снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа, выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS, а также сбросили взрывоопасный предмет с дрона.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкМакеевкаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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