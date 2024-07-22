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На западном побережье Сахалина ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2024
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12:30 22.07.2024 (обновлено: 12:38 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/sahalin-1961183384.html
На западном побережье Сахалина ввели режим ЧС
На западном побережье Сахалина ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2024
На западном побережье Сахалина ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в понедельник в Углегорском районе на западном побережье Сахалина из-за сильных дождей, сообщает мэр муниципального... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:30
2024-07-22T12:38
происшествия
углегорский район
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в понедельник в Углегорском районе на западном побережье Сахалина из-за сильных дождей, сообщает мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале. "В связи с продолжающимися ливнями принял решение о введении на территории Углегорского района режима ЧС. Дороги на села Орлово и Бошняково уже перекрыты, так как движение по ним в данный момент небезопасно. Во всем районе коммунальные службы прикладывают максимальные усилия, задействована вся возможная техника и персонал. На данный момент информации о пострадавших нет", – написал он. Филин добавил, что дожди идут уже вторые сутки. По информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в Углегорском районе подтоплено около 30 частных и 10 многоквартирных домов, повреждены городская баня и районная больница. "Поручил областным службам оказать помощь администрации района - откачать воду и просушить помещения. Если потребуется выделим дополнительные силы и тепловые пушки из областного резерва. Пока в районе их достаточно", – отметил глава региона в своем Telegram-канале. В муниципалитете организован пункт временного размещения с горячим питанием, водой и предметами первой необходимости для жителей подтопленных домов, им будет оказана необходимая помощь в зависимости от ущерба, добавил он. Кроме того, на двух участках автомобильной дороги Аэропорт Шахтерск – Бошняково сошли грязевые сели на проезжую часть. До ликвидации последствий движение для транспорта приостановлено ради безопасности водителей и пассажиров. Спасатели ранее объявили на понедельник экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона на территории 11 муниципальных образований южной и западной части Сахалина. Фронт уже смещается на север острова.
https://ria.ru/20240722/zasukha-1961153194.html
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углегорский район
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происшествия, углегорский район, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
Происшествия, Углегорский район, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
На западном побережье Сахалина ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Углегорском районе Сахалина из-за сильных дождей

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье на Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в понедельник в Углегорском районе на западном побережье Сахалина из-за сильных дождей, сообщает мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале.
«
"В связи с продолжающимися ливнями принял решение о введении на территории Углегорского района режима ЧС. Дороги на села Орлово и Бошняково уже перекрыты, так как движение по ним в данный момент небезопасно. Во всем районе коммунальные службы прикладывают максимальные усилия, задействована вся возможная техника и персонал. На данный момент информации о пострадавших нет", – написал он.
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Филин добавил, что дожди идут уже вторые сутки.
По информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в Углегорском районе подтоплено около 30 частных и 10 многоквартирных домов, повреждены городская баня и районная больница.
"Поручил областным службам оказать помощь администрации района - откачать воду и просушить помещения. Если потребуется выделим дополнительные силы и тепловые пушки из областного резерва. Пока в районе их достаточно", – отметил глава региона в своем Telegram-канале.
В муниципалитете организован пункт временного размещения с горячим питанием, водой и предметами первой необходимости для жителей подтопленных домов, им будет оказана необходимая помощь в зависимости от ущерба, добавил он.
Кроме того, на двух участках автомобильной дороги Аэропорт Шахтерск – Бошняково сошли грязевые сели на проезжую часть. До ликвидации последствий движение для транспорта приостановлено ради безопасности водителей и пассажиров.
Спасатели ранее объявили на понедельник экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона на территории 11 муниципальных образований южной и западной части Сахалина. Фронт уже смещается на север острова.
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ПроисшествияУглегорский районСахалинСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
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