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Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске - РИА Новости, 22.07.2024
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Омская область
 
12:25 22.07.2024 (обновлено: 12:32 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/sabantuj-1961180490.html
Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске
Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске - РИА Новости, 22.07.2024
Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел выездное заседание оргкомитета по проведению в Омске II Международного Иртышского Сабантуя, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:25
2024-07-22T12:32
омская область
омская область
омск
республика татарстан (татарстан)
виталий хоценко
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ОМСК, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел выездное заседание оргкомитета по проведению в Омске II Международного Иртышского Сабантуя, сообщили в пресс-службе правительства региона. Праздник пройдет 27 июля в парке "Зеленый остров" в Омске. Организаторами мероприятия будут Омская область и Республика Татарстан. На Сабантуе представят не только культуру татар, но и других национальностей, населяющих регион. Хоценко проверил подготовку локаций, где будут проходить спортивные состязания, национальные игры и театрализованное представление. "Губернатор Омской области обсудил с участниками выездного совещания важные вопросы организации мероприятия и детали программы праздника. На Сабантуе будет представлена культура, быт, традиции татар, а также других народов, проживающих на омской земле", - уточнили в пресс-службе. Территории осмотрели также представители регионального правительства и мэрии города, Омского Дома дружбы и татарских национально-культурных объединений.
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омская область, омск, республика татарстан (татарстан), виталий хоценко
Омская область , Омская область, Омск, Республика Татарстан (Татарстан), Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске

В Омске пройдет II Международный Иртышский Сабантуй

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиПодготовка к проведению Сабантуя в Омске
Подготовка к проведению Сабантуя в Омске - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Подготовка к проведению Сабантуя в Омске
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ОМСК, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел выездное заседание оргкомитета по проведению в Омске II Международного Иртышского Сабантуя, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Праздник пройдет 27 июля в парке "Зеленый остров" в Омске. Организаторами мероприятия будут Омская область и Республика Татарстан. На Сабантуе представят не только культуру татар, но и других национальностей, населяющих регион. Хоценко проверил подготовку локаций, где будут проходить спортивные состязания, национальные игры и театрализованное представление.
«
"Губернатор Омской области обсудил с участниками выездного совещания важные вопросы организации мероприятия и детали программы праздника. На Сабантуе будет представлена культура, быт, традиции татар, а также других народов, проживающих на омской земле", - уточнили в пресс-службе.
Территории осмотрели также представители регионального правительства и мэрии города, Омского Дома дружбы и татарских национально-культурных объединений.
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12 июля, 18:03
 
Омская областьОмская областьОмскРеспублика Татарстан (Татарстан)Виталий Хоценко
 
 
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