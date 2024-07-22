Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске
В Омске пройдет II Международный Иртышский Сабантуй
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиПодготовка к проведению Сабантуя в Омске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Подготовка к проведению Сабантуя в Омске
ОМСК, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел выездное заседание оргкомитета по проведению в Омске II Международного Иртышского Сабантуя, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Праздник пройдет 27 июля в парке "Зеленый остров" в Омске. Организаторами мероприятия будут Омская область и Республика Татарстан. На Сабантуе представят не только культуру татар, но и других национальностей, населяющих регион. Хоценко проверил подготовку локаций, где будут проходить спортивные состязания, национальные игры и театрализованное представление.
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"Губернатор Омской области обсудил с участниками выездного совещания важные вопросы организации мероприятия и детали программы праздника. На Сабантуе будет представлена культура, быт, традиции татар, а также других народов, проживающих на омской земле", - уточнили в пресс-службе.
Территории осмотрели также представители регионального правительства и мэрии города, Омского Дома дружбы и татарских национально-культурных объединений.