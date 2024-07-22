https://ria.ru/20240722/sabantuj-1961180490.html

Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске

Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске - РИА Новости, 22.07.2024

Губернатор Хоценко сообщил о подготовке к проведению Сабантуя в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел выездное заседание оргкомитета по проведению в Омске II Международного Иртышского Сабантуя, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:25

2024-07-22T12:25

2024-07-22T12:32

омская область

омская область

омск

республика татарстан (татарстан)

виталий хоценко

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ОМСК, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел выездное заседание оргкомитета по проведению в Омске II Международного Иртышского Сабантуя, сообщили в пресс-службе правительства региона. Праздник пройдет 27 июля в парке "Зеленый остров" в Омске. Организаторами мероприятия будут Омская область и Республика Татарстан. На Сабантуе представят не только культуру татар, но и других национальностей, населяющих регион. Хоценко проверил подготовку локаций, где будут проходить спортивные состязания, национальные игры и театрализованное представление. "Губернатор Омской области обсудил с участниками выездного совещания важные вопросы организации мероприятия и детали программы праздника. На Сабантуе будет представлена культура, быт, традиции татар, а также других народов, проживающих на омской земле", - уточнили в пресс-службе. Территории осмотрели также представители регионального правительства и мэрии города, Омского Дома дружбы и татарских национально-культурных объединений.

https://ria.ru/20240712/gubernator-1959316980.html

омская область

омск

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, омск, республика татарстан (татарстан), виталий хоценко