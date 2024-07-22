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Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока - РИА Новости, 22.07.2024
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14:13 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/rusgidro-1961219483.html
Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока
Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока - РИА Новости, 22.07.2024
Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока
"Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:13
2024-07-22T14:13
экономика
дальний восток
россия
владимир путин
русгидро
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным. "Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.
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экономика, дальний восток, россия, владимир путин, русгидро
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, РусГидро
Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока

Хмарин: "Русгидро" инвестирует более 800 миллиардов рублей в ДФО до 2028 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО РусГидро Виктор Хмарин во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин во время встречи
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.
«
"Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияВладимир ПутинРусГидро
 
 
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