https://ria.ru/20240722/rusgidro-1961219483.html

Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока

Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока - РИА Новости, 22.07.2024

Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока

"Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:13

2024-07-22T14:13

2024-07-22T14:13

экономика

дальний восток

россия

владимир путин

русгидро

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным. "Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.

https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html

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экономика, дальний восток, россия, владимир путин, русгидро