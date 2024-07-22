https://ria.ru/20240722/rusgidro-1961219483.html
Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока
Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока - РИА Новости, 22.07.2024
Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока
"Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:13
2024-07-22T14:13
2024-07-22T14:13
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дальний восток
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владимир путин
русгидро
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным. "Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.
https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html
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экономика, дальний восток, россия, владимир путин, русгидро
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, РусГидро
Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока
Хмарин: "Русгидро" инвестирует более 800 миллиардов рублей в ДФО до 2028 года