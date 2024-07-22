https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html
В Ростове-на-Дону во время сильного дождя упали более 20 деревьев
В Ростове-на-Дону во время сильного дождя упали более 20 деревьев - РИА Новости, 22.07.2024
В Ростове-на-Дону во время сильного дождя упали более 20 деревьев
Более 20 деревьев упали в разных районах Ростова-на-Дону во время сильного дождя, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:20
2024-07-22T14:20
2024-07-22T14:20
ростов-на-дону
ростовская область
алексей логвиненко
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Более 20 деревьев упали в разных районах Ростова-на-Дону во время сильного дождя, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. Уточняется, что ликвидируются последствия утреннего ливня в Ростове-на-Дону: силами поисково-спасательной службы города и районов производится распиловка и вывоз аварийных зеленых насаждений. "Сильный дождь стал причиной падения 23 деревьев и крупных веток в разных районах", - написал Логвиненко. Ранее глава администрации сообщал, что режим повышенной готовности в связи с очередным штормовым предупреждением, введенный в Ростове-на-Дону 19 июля, был продлен до 24 июля. По данным ростовского гидрометцентра, начиная с понедельника и в течение вторника местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и сильным ветром до 22 метров в секунду.
https://ria.ru/20240722/moskva-1961181202.html
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ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко, происшествия
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Алексей Логвиненко, Происшествия
В Ростове-на-Дону во время сильного дождя упали более 20 деревьев
В Ростове-на-Дону утром во время сильного дождя упали более 20 деревьев