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Экс-советник Меркель призвал США вести переговоры о разоружении с Россией

Экс-советник Меркель призвал США вести переговоры о разоружении с Россией - РИА Новости, 22.07.2024

Экс-советник Меркель призвал США вести переговоры о разоружении с Россией

США следует параллельно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе вести переговоры о разоружении с Россией, как это происходило во времена "кризиса... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:34

2024-07-22T07:34

2024-07-22T07:34

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. США следует параллельно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе вести переговоры о разоружении с Россией, как это происходило во времена "кризиса евроракет" 80-х годов, но на данный момент такой готовности со стороны Вашингтона, к сожалению, нет, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. Как утверждает генерал, ракетные системы, которыми располагает Россия в Калининградской области, потенциально могли бы нести угрозу для Европы. Однако он сожалеет, что США из-за этого вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который значительно смягчал ситуацию в Европе. "Сегодня нам снова нужны такие разумные решения, как тогдашнее "двойное решение". Так, на мой взгляд, было бы лучше, если бы развертывание новых ракетных систем США сопровождалось диалогом и инициативами по разоружению. К сожалению, на данный момент такой готовности нет. Может быть, это изменится после выборов в США? Это было бы желательно", - считает Вад. Как полагает экс-советник Меркель, сейчас вряд ли в Германии стоит ожидать протестов, подобных массовым антивоенным демонстрациям начала 80-х годов. "Лично я не ожидаю каких-либо серьезных протестов против установления американской системы (вооружений - ред.). Но эта кажущаяся самоочевидность и отсутствие дискуссий по поводу развертывания американских систем вооружения являются пугающими симптомами", - сказал Вад. Он еще раз подчеркнул, что из текущей печальной ситуации можно выйти только путём переговоров. "Это касается также и войны на Украине, у которой нет военного решения, и остается надеяться, что найдутся разумные политики - в России и на Западе - которые возьмутся за эту задачу. (Премьер-министр Венгрии - ред.) Виктор Орбан, которого критиковали во многих СМИ, образцово попытался найти выход из бессмысленной военной эскалации в Европе и искать политические решения. Это правильный и разумный путь", - добавил Вад. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. "Двойное решение НАТО" было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года и заключалось в развёртывании в Европе американских ракет средней дальности в Европе при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений. Сами ракеты "Першинг" развёртывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось небывалыми по масштабу протестами. Крупнейшая акция состоялась 22 октября 1983 года, когда, по некоторым оценкам, на улицы немецких городов вышло около 1,2 миллиона человек. Обострение отношений между НАТО и социалистическим блоком 1983 года в связи с размещением американских ракет средней дальности в Европе вошло в историю как "кризис евроракет". "Першинги" были ликвидированы в соответствии с подписанным в 1987 году между СССР и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20240718/rakety-1960593493.html

https://ria.ru/20240711/germaniya-1959046248.html

https://ria.ru/20240718/pistorius-1960442700.html

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сша, европа, россия, ангела меркель, виктор орбан, сергей рябков, нато, министерство обороны сша, в мире