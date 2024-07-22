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В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
ПВО ночью уничтожила в Воронежской области БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:01
2024-07-22T07:01
2024-07-22T07:06
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
вооруженные силы рф
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила в Воронежской области БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.В 2.59 мск Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе, ее отменили спустя три часа и 11 минут."Минувшей ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, безопасность, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
Гусев: силы ПВО ночью уничтожили беспилотник ВСУ в Воронежской области