https://ria.ru/20240722/pvo-1961122366.html

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

ПВО ночью уничтожила в Воронежской области БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:01

2024-07-22T07:01

2024-07-22T07:06

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

вооруженные силы рф

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила в Воронежской области БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.В 2.59 мск Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе, ее отменили спустя три часа и 11 минут."Минувшей ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, безопасность, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор)