https://ria.ru/20240722/putin-1961340629.html

Путин наградил орденом Дружбы пятерых венесуэльских чиновников

Путин наградил орденом Дружбы пятерых венесуэльских чиновников - РИА Новости, 22.07.2024

Путин наградил орденом Дружбы пятерых венесуэльских чиновников

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества с РФ пятерых высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:54

2024-07-22T22:54

2024-07-22T22:54

россия

венесуэла

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества с РФ пятерых высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в укрепление российско-венесуэльского торгово-экономического и финансового сотрудничества наградить Орденом Дружбы Маниглию Дарвича Романа Даниэля - заместителя министра экономики, финансов и внешней торговли Боливарской Республики Венесуэла; Ортегу Санчеса Каликсто Хосе - председателя Центрального банка Венесуэлы; Родригес Гомес Делси Элоуину - исполнительного вице-президента Боливарской Республики Венесуэла; Саласара Веласкеса Хесуса Рафаэля - чрезвычайного и полномочного посла Боливарской Республики Внесуэла в Российской Федерации; Эрнандеса Вердеканну Кристиама Майсеса - заместителя министра экономики, финансов и внешней торговли Боливарской Республики Венесуэла", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240705/venesuela-1957791701.html

россия

венесуэла

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Наталья Макарова

россия, венесуэла, владимир путин