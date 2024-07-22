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Путин наградил орденом Дружбы пятерых венесуэльских чиновников - РИА Новости, 22.07.2024
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22:54 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961340629.html
Путин наградил орденом Дружбы пятерых венесуэльских чиновников
Путин наградил орденом Дружбы пятерых венесуэльских чиновников - РИА Новости, 22.07.2024
Путин наградил орденом Дружбы пятерых венесуэльских чиновников
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества с РФ пятерых высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:54
2024-07-22T22:54
россия
венесуэла
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества с РФ пятерых высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в укрепление российско-венесуэльского торгово-экономического и финансового сотрудничества наградить Орденом Дружбы Маниглию Дарвича Романа Даниэля - заместителя министра экономики, финансов и внешней торговли Боливарской Республики Венесуэла; Ортегу Санчеса Каликсто Хосе - председателя Центрального банка Венесуэлы; Родригес Гомес Делси Элоуину - исполнительного вице-президента Боливарской Республики Венесуэла; Саласара Веласкеса Хесуса Рафаэля - чрезвычайного и полномочного посла Боливарской Республики Внесуэла в Российской Федерации; Эрнандеса Вердеканну Кристиама Майсеса - заместителя министра экономики, финансов и внешней торговли Боливарской Республики Венесуэла", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240705/venesuela-1957791701.html
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россия, венесуэла, владимир путин
Россия, Венесуэла, Владимир Путин
Путин наградил орденом Дружбы пятерых венесуэльских чиновников

Путин наградил Орденом Дружбы пятерых высокопоставленных чиновников Венесуэлы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества с РФ пятерых высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в укрепление российско-венесуэльского торгово-экономического и финансового сотрудничества наградить Орденом Дружбы Маниглию Дарвича Романа Даниэля - заместителя министра экономики, финансов и внешней торговли Боливарской Республики Венесуэла; Ортегу Санчеса Каликсто Хосе - председателя Центрального банка Венесуэлы; Родригес Гомес Делси Элоуину - исполнительного вице-президента Боливарской Республики Венесуэла; Саласара Веласкеса Хесуса Рафаэля - чрезвычайного и полномочного посла Боливарской Республики Внесуэла в Российской Федерации; Эрнандеса Вердеканну Кристиама Майсеса - заместителя министра экономики, финансов и внешней торговли Боливарской Республики Венесуэла", - говорится в документе.
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