https://ria.ru/20240722/putin-1961253154.html

Путин подписал закон о предоставлении ЦБ земли в постоянное пользование

Путин подписал закон о предоставлении ЦБ земли в постоянное пользование - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон о предоставлении ЦБ земли в постоянное пользование

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:02

2024-07-22T16:02

2024-07-22T16:02

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Такие земельные участки предоставлялись в постоянное (бессрочное) пользование лишь: органам госвласти и местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий. Закон включает в этот перечень и ЦБ. Соответствующее изменение вносится в Земельный кодекс. Помимо этого, в кодекс вносится и ряд изменений, связанных с комплексной застройкой территорий. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее сообщал, что органы власти смогут выдавать разрешения на строительство и предоставлять земельные участки с учетом особенностей, предусмотренных законодательством на момент заключения договоров о развитии застроенной территории и иных договоров, которые в настоящий момент преобразованы в единый механизм комплексного освоения территории. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20240722/putin-1961252864.html

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россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)