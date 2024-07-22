Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о механизме гарантии оплаты труда судебным экспертам - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961246018.html
Путин подписал закон о механизме гарантии оплаты труда судебным экспертам
Путин подписал закон о механизме гарантии оплаты труда судебным экспертам - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон о механизме гарантии оплаты труда судебным экспертам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается, что судебная экспертиза по ходатайству будет проводиться только после... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:37
2024-07-22T15:37
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается, что судебная экспертиза по ходатайству будет проводиться только после оплаты данной экспертизы заявившей ходатайство стороной, это гарантирует экспертам оплату их труда. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В случае, если ходатайство о назначении экспертизы заявлено стороной (сторонами) или другими лицами, участвующими в деле, суд выносит определение о назначении экспертизы после внесения заявившим соответствующее ходатайство лицом денежных сумм", - говорится в тексте закона. Согласно документу, если в установленный срок сумма, подлежащая выплате экспертам, внесена не будет, суд вправе отклонить соответствующее ходатайство.
https://realty.ria.ru/20240722/putin-1961231580.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о механизме гарантии оплаты труда судебным экспертам

Путин подписал закон о судебной экспертизе по ходатайству только после оплаты

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается, что судебная экспертиза по ходатайству будет проводиться только после оплаты данной экспертизы заявившей ходатайство стороной, это гарантирует экспертам оплату их труда.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В случае, если ходатайство о назначении экспертизы заявлено стороной (сторонами) или другими лицами, участвующими в деле, суд выносит определение о назначении экспертизы после внесения заявившим соответствующее ходатайство лицом денежных сумм", - говорится в тексте закона.
Согласно документу, если в установленный срок сумма, подлежащая выплате экспертам, внесена не будет, суд вправе отклонить соответствующее ходатайство.
Строящийся дом - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Путин подписал пакет законов о применении механизма эскроу в ИЖС
Вчера, 14:52
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала