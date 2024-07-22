https://ria.ru/20240722/putin-1961246018.html

Путин подписал закон о механизме гарантии оплаты труда судебным экспертам

Путин подписал закон о механизме гарантии оплаты труда судебным экспертам - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон о механизме гарантии оплаты труда судебным экспертам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается, что судебная экспертиза по ходатайству будет проводиться только после... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:37

2024-07-22T15:37

2024-07-22T15:37

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается, что судебная экспертиза по ходатайству будет проводиться только после оплаты данной экспертизы заявившей ходатайство стороной, это гарантирует экспертам оплату их труда. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В случае, если ходатайство о назначении экспертизы заявлено стороной (сторонами) или другими лицами, участвующими в деле, суд выносит определение о назначении экспертизы после внесения заявившим соответствующее ходатайство лицом денежных сумм", - говорится в тексте закона. Согласно документу, если в установленный срок сумма, подлежащая выплате экспертам, внесена не будет, суд вправе отклонить соответствующее ходатайство.

https://realty.ria.ru/20240722/putin-1961231580.html

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россия, владимир путин