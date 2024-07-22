https://ria.ru/20240722/prilozhenie-1961231441.html

Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА

Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024

Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА

Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам в ночь на понедельник остановить массовую атаку украинских беспилотников, сообщили в Народном фронте. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:06

2024-07-22T15:06

2024-07-22T15:06

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам в ночь на понедельник остановить массовую атаку украинских беспилотников, сообщили в Народном фронте. "Приложение "Радар. НФ" помогло спецслужбам устранить вражеские беспилотники. Ночью 22 июля мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА и диверсионные группы, помогло ликвидировать массовую атаку вражеских беспилотников", — сообщили в пресс-службе. В общей сложности за ночь были сбиты 75 украинских дронов над несколькими регионами России. В пресс-службе не уточнили, сколько из них были уничтожены при помощи приложения. Как отметил руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев, через "Радар.НФ" в компетентные органы поступило 24 сигнала, которые помогли специальным службам точно определить направление движения дронов противника и оперативно их ликвидировать. "Благодаря неравнодушным пользователям, которые отправили сигналы, удалось спасти жизни и вовремя отразить атаку. В сообщениях пользователи также определяли тип беспилотника, что помогло спецслужбам быстро устранить угрозу", – отметил Камышев. По данным президентского движения, приложение "Радар. НФ" скачали уже более 530 тысяч пользователей.

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

https://ria.ru/20240116/ataka-1921588498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, безопасность, дроны, беспилотники, общероссийский народный фронт