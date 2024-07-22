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Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024
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Надежные люди
 
15:06 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/prilozhenie-1961231441.html
Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА
Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024
Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА
Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам в ночь на понедельник остановить массовую атаку украинских беспилотников, сообщили в Народном фронте. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:06
2024-07-22T15:06
надежные люди
технологии
россия
безопасность
дроны
беспилотники
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам в ночь на понедельник остановить массовую атаку украинских беспилотников, сообщили в Народном фронте. "Приложение "Радар. НФ" помогло спецслужбам устранить вражеские беспилотники. Ночью 22 июля мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА и диверсионные группы, помогло ликвидировать массовую атаку вражеских беспилотников", — сообщили в пресс-службе. В общей сложности за ночь были сбиты 75 украинских дронов над несколькими регионами России. В пресс-службе не уточнили, сколько из них были уничтожены при помощи приложения. Как отметил руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев, через "Радар.НФ" в компетентные органы поступило 24 сигнала, которые помогли специальным службам точно определить направление движения дронов противника и оперативно их ликвидировать. "Благодаря неравнодушным пользователям, которые отправили сигналы, удалось спасти жизни и вовремя отразить атаку. В сообщениях пользователи также определяли тип беспилотника, что помогло спецслужбам быстро устранить угрозу", – отметил Камышев. По данным президентского движения, приложение "Радар. НФ" скачали уже более 530 тысяч пользователей.
https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
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технологии, россия, безопасность, дроны, беспилотники, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Технологии, Россия, Безопасность, дроны, Беспилотники, Общероссийский народный фронт

Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА

© Фото : Общероссийский Народный фронт Приложение "Радар. НФ" Народного Фронта на экране смартфона
Приложение Радар. НФ Народного Фронта на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Общероссийский Народный фронт
Приложение "Радар. НФ" Народного Фронта на экране смартфона
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам в ночь на понедельник остановить массовую атаку украинских беспилотников, сообщили в Народном фронте.
«
"Приложение "Радар. НФ" помогло спецслужбам устранить вражеские беспилотники. Ночью 22 июля мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА и диверсионные группы, помогло ликвидировать массовую атаку вражеских беспилотников", — сообщили в пресс-службе.
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В общей сложности за ночь были сбиты 75 украинских дронов над несколькими регионами России. В пресс-службе не уточнили, сколько из них были уничтожены при помощи приложения.
Как отметил руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев, через "Радар.НФ" в компетентные органы поступило 24 сигнала, которые помогли специальным службам точно определить направление движения дронов противника и оперативно их ликвидировать.
«
"Благодаря неравнодушным пользователям, которые отправили сигналы, удалось спасти жизни и вовремя отразить атаку. В сообщениях пользователи также определяли тип беспилотника, что помогло спецслужбам быстро устранить угрозу", – отметил Камышев.
По данным президентского движения, приложение "Радар. НФ" скачали уже более 530 тысяч пользователей.
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Надежные людиТехнологииРоссияБезопасностьдроныБеспилотникиОбщероссийский народный фронт
 
 
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