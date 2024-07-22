https://ria.ru/20240722/prilozhenie-1961231441.html
Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА
Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024
Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам остановить атаку БПЛА
Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам в ночь на понедельник остановить массовую атаку украинских беспилотников, сообщили в Народном фронте. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:06
2024-07-22T15:06
2024-07-22T15:06
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Приложение "Радар. НФ" помогло российским спецслужбам в ночь на понедельник остановить массовую атаку украинских беспилотников, сообщили в Народном фронте. "Приложение "Радар. НФ" помогло спецслужбам устранить вражеские беспилотники. Ночью 22 июля мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА и диверсионные группы, помогло ликвидировать массовую атаку вражеских беспилотников", — сообщили в пресс-службе. В общей сложности за ночь были сбиты 75 украинских дронов над несколькими регионами России. В пресс-службе не уточнили, сколько из них были уничтожены при помощи приложения. Как отметил руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев, через "Радар.НФ" в компетентные органы поступило 24 сигнала, которые помогли специальным службам точно определить направление движения дронов противника и оперативно их ликвидировать. "Благодаря неравнодушным пользователям, которые отправили сигналы, удалось спасти жизни и вовремя отразить атаку. В сообщениях пользователи также определяли тип беспилотника, что помогло спецслужбам быстро устранить угрозу", – отметил Камышев. По данным президентского движения, приложение "Радар. НФ" скачали уже более 530 тысяч пользователей.
https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
https://ria.ru/20240116/ataka-1921588498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, безопасность, дроны, беспилотники, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Технологии, Россия, Безопасность, дроны, Беспилотники, Общероссийский народный фронт