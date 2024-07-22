Рейтинг@Mail.ru
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 22.07.2024 (обновлено: 20:30 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961323746.html
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы - РИА Новости, 22.07.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:21
2024-07-22T20:30
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961321946_0:220:720:625_1920x0_80_0_0_52ec097d5579418dea2af6fd23db3198.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России."Столичные огнеборцы ликвидировали открытое горение. Произошло частичное обрушение кровли. К тушению привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240721/pozhar-1960987510.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961321946_0:106:720:646_1920x0_80_0_0_658033fdf23de25866cc1d1547d07abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы

Открытое горение в доме в центре Москвы ликвидировали, обрушилась кровля

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыПожар в Большом Сухаревском переулке в Москве
Пожар в Большом Сухаревском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
Пожар в Большом Сухаревском переулке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"Столичные огнеборцы ликвидировали открытое горение. Произошло частичное обрушение кровли. К тушению привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В Саратове загорелась станция техобслуживания
21 июля, 02:50
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала