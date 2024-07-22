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Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы - РИА Новости, 22.07.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:21
2024-07-22T20:21
2024-07-22T20:30
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России."Столичные огнеборцы ликвидировали открытое горение. Произошло частичное обрушение кровли. К тушению привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в центре Москвы
Открытое горение в доме в центре Москвы ликвидировали, обрушилась кровля