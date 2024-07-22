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Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в доме в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 22.07.2024
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в двухэтажном доме старой постройки в центре Москвы локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:11
2024-07-22T20:11
2024-07-22T20:22
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пожар в двухэтажном доме старой постройки в центре Москвы локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2, в котором расположены магазин и отель. Самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет."Принятыми мерами пожар в центре Москвы локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в доме в центре Москвы локализовали
Пожар в доме в центре Москвы локализовали на площади 100 "квадратов"