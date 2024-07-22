https://ria.ru/20240722/pozhar-1961320518.html
На кровле двухэтажного здания в центре Москвы горят утеплитель и обрешетка
На кровле двухэтажного здания в центре Москвы горят утеплитель и обрешетка - РИА Новости, 22.07.2024
На кровле двухэтажного здания в центре Москвы горят утеплитель и обрешетка
Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:03
2024-07-22T20:03
2024-07-22T20:11
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Столичные пожарные ликвидируют пожар в центре Москвы. В Главное управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение два. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание утеплителя и деревянной обрешетки на кровле двухэтажного административного здания. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, сведений о пострадавших не поступало.
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Возгорание на кровле двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке
Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщают в МЧС
2024-07-22T20:03
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На кровле двухэтажного здания в центре Москвы горят утеплитель и обрешетка
МЧС: на кровле двухэтажного здания в центре Москвы горят утеплитель и обрешетка