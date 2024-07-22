https://ria.ru/20240722/pozhar-1961320518.html

На кровле двухэтажного здания в центре Москвы горят утеплитель и обрешетка

На кровле двухэтажного здания в центре Москвы горят утеплитель и обрешетка - РИА Новости, 22.07.2024

На кровле двухэтажного здания в центре Москвы горят утеплитель и обрешетка

Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:03

2024-07-22T20:03

2024-07-22T20:11

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Столичные пожарные ликвидируют пожар в центре Москвы. В Главное управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение два. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание утеплителя и деревянной обрешетки на кровле двухэтажного административного здания. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240721/pozhar-1960987510.html

москва

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возгорание на кровле двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке Утеплитель и обрешетка горят на кровле двухэтажного здания в центре Москвы, самостоятельно эвакуировались 40 человек, данных о пострадавших нет, сообщают в МЧС 2024-07-22T20:03 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия