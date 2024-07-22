https://ria.ru/20240722/pozhar-1961316470.html

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание - РИА Новости, 22.07.2024

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

Возгорание произошло в понедельник в двухэтажном старом здании в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:39

2024-07-22T19:39

2024-07-22T20:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в понедельник в двухэтажном старом здании в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Сильное задымление наблюдается в районе кровли в здании в Большом Сухаревском переулке, где размещается, в частности, магазин. Согласно данным электронных карт, в доме по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2, также расположен и отель.На место прибыли пожарные расчеты.

https://ria.ru/20240502/pozhar-1943577519.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва