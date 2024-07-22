https://ria.ru/20240722/pozhar-1961316470.html
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание - РИА Новости, 22.07.2024
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
Возгорание произошло в понедельник в двухэтажном старом здании в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:39
2024-07-22T19:39
2024-07-22T20:03
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в понедельник в двухэтажном старом здании в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Сильное задымление наблюдается в районе кровли в здании в Большом Сухаревском переулке, где размещается, в частности, магазин. Согласно данным электронных карт, в доме по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2, также расположен и отель.На место прибыли пожарные расчеты.
https://ria.ru/20240502/pozhar-1943577519.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
В старом двухэтажном здании в центре Москвы произошло сильное задымление
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в понедельник в двухэтажном старом здании в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Сильное задымление наблюдается в районе кровли в здании в Большом Сухаревском переулке, где размещается, в частности, магазин. Согласно данным электронных карт, в доме по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2, также расположен и отель.
На место прибыли пожарные расчеты.