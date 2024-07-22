https://ria.ru/20240722/pozhar-1961305033.html

В Геленджике загорелась трава

В Геленджике загорелась трава - РИА Новости, 22.07.2024

В Геленджике загорелась трава

Спасатели тушат траву в селе Дивноморское в Геленджике, огонь локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:29

2024-07-22T18:29

2024-07-22T18:46

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

геленджик

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Спасатели тушат траву в селе Дивноморское в Геленджике, огонь локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС Кубани.Уточняется, что пожар произошел в селе Дивноморское. Ранее спасатели сообщили о возгорании кафе, но позже уточнили информацию."Установлено, что произошло возгорание травы на площади 100 квадратных метров. В 17:01 локализация пожара на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлекались от РCЧC 24 человек личного состава и семь единиц техники.

https://ria.ru/20240719/koktebel-1960764688.html

геленджик

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, природные пожары в россии