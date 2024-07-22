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В Геленджике загорелась трава
В Геленджике загорелась трава - РИА Новости, 22.07.2024
В Геленджике загорелась трава
Спасатели тушат траву в селе Дивноморское в Геленджике, огонь локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:29
2024-07-22T18:29
2024-07-22T18:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
геленджик
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Спасатели тушат траву в селе Дивноморское в Геленджике, огонь локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС Кубани.Уточняется, что пожар произошел в селе Дивноморское. Ранее спасатели сообщили о возгорании кафе, но позже уточнили информацию."Установлено, что произошло возгорание травы на площади 100 квадратных метров. В 17:01 локализация пожара на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлекались от РCЧC 24 человек личного состава и семь единиц техники.
https://ria.ru/20240719/koktebel-1960764688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Геленджик, Природные пожары в России
В Геленджике загорелась трава
МЧС: трава загорелась под Геленджиком, пожар локализован на 100 "квадратах"