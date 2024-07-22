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В Геленджике загорелась трава - РИА Новости, 22.07.2024
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18:29 22.07.2024 (обновлено: 18:46 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961305033.html
В Геленджике загорелась трава
В Геленджике загорелась трава - РИА Новости, 22.07.2024
В Геленджике загорелась трава
Спасатели тушат траву в селе Дивноморское в Геленджике, огонь локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:29
2024-07-22T18:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
геленджик
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Спасатели тушат траву в селе Дивноморское в Геленджике, огонь локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС Кубани.Уточняется, что пожар произошел в селе Дивноморское. Ранее спасатели сообщили о возгорании кафе, но позже уточнили информацию."Установлено, что произошло возгорание травы на площади 100 квадратных метров. В 17:01 локализация пожара на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлекались от РCЧC 24 человек личного состава и семь единиц техники.
https://ria.ru/20240719/koktebel-1960764688.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Геленджик, Природные пожары в России
В Геленджике загорелась трава

МЧС: трава загорелась под Геленджиком, пожар локализован на 100 "квадратах"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Спасатели тушат траву в селе Дивноморское в Геленджике, огонь локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС Кубани.
Уточняется, что пожар произошел в селе Дивноморское. Ранее спасатели сообщили о возгорании кафе, но позже уточнили информацию.
«
"Установлено, что произошло возгорание травы на площади 100 квадратных метров. В 17:01 локализация пожара на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались от РCЧC 24 человек личного состава и семь единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГеленджикПриродные пожары в России
 
 
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