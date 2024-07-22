https://ria.ru/20240722/pozhar-1961256334.html

В Астрахани локализовали пожар, перекинувшийся на СНТ

В Астрахани локализовали пожар, перекинувшийся на СНТ - РИА Новости, 22.07.2024

В Астрахани локализовали пожар, перекинувшийся на СНТ

Пожар в Астрахани, где огонь перекинулся на строения в СНТ, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:08

2024-07-22T16:08

2024-07-22T16:10

происшествия

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пожар в Астрахани, где огонь перекинулся на строения в СНТ, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар повредил 14 строений в СНТ в Астрахани, где горят сухая растительность и камыш при ветреной погоде. Подчеркивалось, что линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров."На месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240722/pogibshaya-1961234912.html

астрахань

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)