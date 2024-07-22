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В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар

В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар - РИА Новости, 22.07.2024

В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар

Пожар повредил 14 строений в СНТ в Астрахани, где горят сухая растительность и камыш при ветреной погоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:42

2024-07-22T15:42

2024-07-22T15:46

происшествия

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

советский район

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пожар повредил 14 строений в СНТ в Астрахани, где горят сухая растительность и камыш при ветреной погоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В СНТ "Факел" Советского района Астрахани загорелась сухая растительность и камыш с переходом огня на нежилые строения. Линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров. В результате пожара огнем повреждено 14 нежилых строений", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что распространению огня способствуют сухая жаркая и ветреная погода. К ликвидации пожара привлечено более 60 человек и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20240722/jakutija-1961229177.html

астрахань

россия

советский район

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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, советский район