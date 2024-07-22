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В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар - РИА Новости, 22.07.2024
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15:42 22.07.2024 (обновлено: 15:46 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961248008.html
В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар
В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар - РИА Новости, 22.07.2024
В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар
Пожар повредил 14 строений в СНТ в Астрахани, где горят сухая растительность и камыш при ветреной погоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:42
2024-07-22T15:46
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
советский район
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пожар повредил 14 строений в СНТ в Астрахани, где горят сухая растительность и камыш при ветреной погоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В СНТ "Факел" Советского района Астрахани загорелась сухая растительность и камыш с переходом огня на нежилые строения. Линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров. В результате пожара огнем повреждено 14 нежилых строений", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что распространению огня способствуют сухая жаркая и ветреная погода. К ликвидации пожара привлечено более 60 человек и 24 единицы техники.
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астрахань
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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, советский район
Происшествия, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Советский район
В Астрахани на территории СНТ вспыхнул пожар

В СНТ "Факел" Советского района Астрахани вспыхнул пожар, горят 14 строений

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Пожарная машина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пожар повредил 14 строений в СНТ в Астрахани, где горят сухая растительность и камыш при ветреной погоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В СНТ "Факел" Советского района Астрахани загорелась сухая растительность и камыш с переходом огня на нежилые строения. Линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров. В результате пожара огнем повреждено 14 нежилых строений", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что распространению огня способствуют сухая жаркая и ветреная погода. К ликвидации пожара привлечено более 60 человек и 24 единицы техники.
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ПроисшествияАстраханьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСоветский район
 
 
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