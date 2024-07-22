Политологи раскрыли, кого рекомендовали Харрис взять в напарники на выборы
Политологи рекомендуют Харрис взять в напарники на выборы губернатора Кентукки
© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Кентукки Энди Бешир был бы наиболее подходящим напарником Камалы Харрис для участия в выборах президента США, заявили опрошенные РИА Новости западные политологи.
Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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Алан Кафруни преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа выразил мнение в беседе с РИА Новости, что вице-президентом, вероятнее всего, будет выбран "белый мужчина из штата на Среднем Западе".
Его коллега из Кентского университета Рубрик Бигон конкретизировал этот выбор, указав на губернатора Кентукки Энди Бешира.
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"Это была бы сбалансированная пара, отчасти потому, что Бешир - не вашингтонский политик. Он является представителем региона Аппалачи, родом из глубоко консервативного штата Кентукки. Его способность побеждать на выборах в масштабах штата в регионе, где преобладают республиканцы, означает, что он обладает политическими навыками, позволяющими ему обращаться к более широкой аудитории по сравнению с другими политиками-демократами", - отметил политолог.
Впрочем, аналитики считают, что даже удачно подобранный напарник не сделает Харрис фаворитом в президентской гонке.
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Пол Готтфрид, главный редактор американского ежемесячника Chronicles: A Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании, считает, что Харрис не на чем строить предвыборную кампанию кроме проблемы абортов и страхов, связанных с штурмом Капитолия 6 января.
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"Люди уже забыли о "восстании" в этот день, а штаты по всей стране принимают очень феминистские законы об абортах У демократов мало достижений, которые могли бы компенсировать нашествие нелегалов или их катастрофическую экономическую политику", - сказал эксперт.
Выборы президента США назначены на 5 ноября.
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