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Политологи раскрыли, кого рекомендовали Харрис взять в напарники на выборы - РИА Новости, 22.07.2024
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20:42 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/politologi-1961326376.html
Политологи раскрыли, кого рекомендовали Харрис взять в напарники на выборы
Политологи раскрыли, кого рекомендовали Харрис взять в напарники на выборы - РИА Новости, 22.07.2024
Политологи раскрыли, кого рекомендовали Харрис взять в напарники на выборы
Губернатор Кентукки Энди Бешир был бы наиболее подходящим напарником Камалы Харрис для участия в выборах президента США, заявили опрошенные РИА Новости западные РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:42
2024-07-22T20:42
в мире
кентукки
пенсильвания
сша
камала харрис
энди бешир
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Кентукки Энди Бешир был бы наиболее подходящим напарником Камалы Харрис для участия в выборах президента США, заявили опрошенные РИА Новости западные политологи. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Алан Кафруни преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа выразил мнение в беседе с РИА Новости, что вице-президентом, вероятнее всего, будет выбран "белый мужчина из штата на Среднем Западе". Его коллега из Кентского университета Рубрик Бигон конкретизировал этот выбор, указав на губернатора Кентукки Энди Бешира. "Это была бы сбалансированная пара, отчасти потому, что Бешир - не вашингтонский политик. Он является представителем региона Аппалачи, родом из глубоко консервативного штата Кентукки. Его способность побеждать на выборах в масштабах штата в регионе, где преобладают республиканцы, означает, что он обладает политическими навыками, позволяющими ему обращаться к более широкой аудитории по сравнению с другими политиками-демократами", - отметил политолог. Впрочем, аналитики считают, что даже удачно подобранный напарник не сделает Харрис фаворитом в президентской гонке. Пол Готтфрид, главный редактор американского ежемесячника Chronicles: A Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании, считает, что Харрис не на чем строить предвыборную кампанию кроме проблемы абортов и страхов, связанных с штурмом Капитолия 6 января. "Люди уже забыли о "восстании" в этот день, а штаты по всей стране принимают очень феминистские законы об абортах У демократов мало достижений, которые могли бы компенсировать нашествие нелегалов или их катастрофическую экономическую политику", - сказал эксперт. Выборы президента США назначены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240722/ssha-1961114210.html
https://ria.ru/20240722/kharris-1961283191.html
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в мире, кентукки, пенсильвания, сша, камала харрис, энди бешир, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Кентукки, Пенсильвания, США, Камала Харрис, Энди Бешир, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Политологи раскрыли, кого рекомендовали Харрис взять в напарники на выборы

Политологи рекомендуют Харрис взять в напарники на выборы губернатора Кентукки

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Кентукки Энди Бешир был бы наиболее подходящим напарником Камалы Харрис для участия в выборах президента США, заявили опрошенные РИА Новости западные политологи.
Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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В США рассказали, почему Байден поддержал Харрис
Вчера, 03:24
Алан Кафруни преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа выразил мнение в беседе с РИА Новости, что вице-президентом, вероятнее всего, будет выбран "белый мужчина из штата на Среднем Западе".
Его коллега из Кентского университета Рубрик Бигон конкретизировал этот выбор, указав на губернатора Кентукки Энди Бешира.
«
"Это была бы сбалансированная пара, отчасти потому, что Бешир - не вашингтонский политик. Он является представителем региона Аппалачи, родом из глубоко консервативного штата Кентукки. Его способность побеждать на выборах в масштабах штата в регионе, где преобладают республиканцы, означает, что он обладает политическими навыками, позволяющими ему обращаться к более широкой аудитории по сравнению с другими политиками-демократами", - отметил политолог.
Впрочем, аналитики считают, что даже удачно подобранный напарник не сделает Харрис фаворитом в президентской гонке.
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Эксперт оценил шансы Харрис на победу в выборах
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Пол Готтфрид, главный редактор американского ежемесячника Chronicles: A Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании, считает, что Харрис не на чем строить предвыборную кампанию кроме проблемы абортов и страхов, связанных с штурмом Капитолия 6 января.
«
"Люди уже забыли о "восстании" в этот день, а штаты по всей стране принимают очень феминистские законы об абортах У демократов мало достижений, которые могли бы компенсировать нашествие нелегалов или их катастрофическую экономическую политику", - сказал эксперт.
Выборы президента США назначены на 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
21 июля, 22:50
 
В миреКентуккиПенсильванияСШАКамала ХаррисЭнди БеширДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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