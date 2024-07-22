Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/politico-1961322742.html
СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис
СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис
Камала Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию президента Джо Байдена, в том числе и по Украине, пишет Politico. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:22
2024-07-22T20:22
в мире
украина
сша
россия
камала харрис
джо байден
адам смит
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770812_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_ef4d40e7fcb7c1eded2e2d39bec81fd4.jpg
Москва, 22 июл - РИА Новости. Камала Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию президента Джо Байдена, в том числе и по Украине, пишет Politico."Как и Байден, Харрис активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Поэтому от нее ждут продолжения политики Байдена на данном направлении. В июне Харрис представляла США на саммите мира по Украине, и тогда состоялась ее шестая встреча с Зеленским. Она выступает за трансатлантическое сотрудничество в вопросах оказания помощи Киеву", — говорится в материале.В статье также приводятся слова главного демократа в составе комитета по делам вооруженных сил Адама Смита, который полагает, что Харрис готова к деятельности на мировой арене."Если говорить откровенно, она прошла стресс-тесты. Она была главным оратором от американской администрации на Мюнхенской конференции по безопасности, где привела аргументы в пользу наших действий на Украине, в НАТО и в мире", — заявил Смит.Автор статьи считает, что таким образом Харрис подтвердила обязательство администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ru/20240722/bayden-kharris-1961320244.html
https://ria.ru/20240722/armeniya-1961296440.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770812_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28a1df14495315a5dcf19899bb0c56a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, камала харрис, джо байден, адам смит, politico, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Россия, Камала Харрис, Джо Байден, Адам Смит, Politico, НАТО, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис

Politico: Харрис намерена продолжать политику Байдена по Украине

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 22 июл - РИА Новости. Камала Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию президента Джо Байдена, в том числе и по Украине, пишет Politico.
"Как и Байден, Харрис активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Поэтому от нее ждут продолжения политики Байдена на данном направлении. В июне Харрис представляла США на саммите мира по Украине, и тогда состоялась ее шестая встреча с Зеленским. Она выступает за трансатлантическое сотрудничество в вопросах оказания помощи Киеву", — говорится в материале.
Президент США Джо Байден и его заместитель Камала Харрис. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
СМИ: в окружении Байдена сомневаются а способности Харрис победить Трампа
Вчера, 19:55
В статье также приводятся слова главного демократа в составе комитета по делам вооруженных сил Адама Смита, который полагает, что Харрис готова к деятельности на мировой арене.
"Если говорить откровенно, она прошла стресс-тесты. Она была главным оратором от американской администрации на Мюнхенской конференции по безопасности, где привела аргументы в пользу наших действий на Украине, в НАТО и в мире", — заявил Смит.
Автор статьи считает, что таким образом Харрис подтвердила обязательство администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Турции заявили о коварном плане США против России
Вчера, 18:15
 
В миреУкраинаСШАРоссияКамала ХаррисДжо БайденАдам СмитPoliticoНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала