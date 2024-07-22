https://ria.ru/20240722/politico-1961322742.html

СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис

СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис - РИА Новости, 22.07.2024

СМИ раскрыли, какой будет политика США по Украине в случае избрания Харрис

Камала Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию президента Джо Байдена, в том числе и по Украине, пишет Politico. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:22

2024-07-22T20:22

2024-07-22T20:22

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politico

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Москва, 22 июл - РИА Новости. Камала Харрис наверняка будет продолжать внешнеполитическую линию президента Джо Байдена, в том числе и по Украине, пишет Politico."Как и Байден, Харрис активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Поэтому от нее ждут продолжения политики Байдена на данном направлении. В июне Харрис представляла США на саммите мира по Украине, и тогда состоялась ее шестая встреча с Зеленским. Она выступает за трансатлантическое сотрудничество в вопросах оказания помощи Киеву", — говорится в материале.В статье также приводятся слова главного демократа в составе комитета по делам вооруженных сил Адама Смита, который полагает, что Харрис готова к деятельности на мировой арене."Если говорить откровенно, она прошла стресс-тесты. Она была главным оратором от американской администрации на Мюнхенской конференции по безопасности, где привела аргументы в пользу наших действий на Украине, в НАТО и в мире", — заявил Смит.Автор статьи считает, что таким образом Харрис подтвердила обязательство администрации Байдена поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://radiosputnik.ru/20240722/bayden-kharris-1961320244.html

https://ria.ru/20240722/armeniya-1961296440.html

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