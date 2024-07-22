https://ria.ru/20240722/pokhudenie-1961111794.html

Эксперт Минздрава назвала главные ошибки при похудении

Эксперт Минздрава назвала главные ошибки при похудении - РИА Новости, 22.07.2024

Эксперт Минздрава назвала главные ошибки при похудении

Многие люди, желающие похудеть, совершают типичные ошибки, среди них резкое сокращение калорийности, пропуск приемов пищи, недостаток сна и завышенные ожидания, РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T02:16

2024-07-22T02:16

2024-07-22T07:50

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россия

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Многие люди, желающие похудеть, совершают типичные ошибки, среди них резкое сокращение калорийности, пропуск приемов пищи, недостаток сна и завышенные ожидания, как избежать их и добиться положительного результата рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. "Экстремальные диеты, направленные на значительное снижение потребления калорий, чаще всего приводят к замедлению метаболизма. Это не только снижает эффективность похудения, но и может вызвать обратный эффект – набор веса после возвращения к привычному рациону", - сказала Дроздова. Она отметила, что еще одной ошибкой является пропуск приемов пищи - так, отказ от завтрака или ужина неизбежно снижает уровень энергии и увеличивает риск переедания в последующих приемах пищи. Выбор монодиет также не приведет к нужному результату, а лишь вызовет дефицит жизненно важных веществ, уточнила Дроздова, напомнив, что организм нуждается в сбалансированном подходе к питанию для нормального функционирования. "Неправильные" перекусы - частое употребление сладких или жирных продуктов вместо полезных фруктов, овощей или орехов - могут свести на нет все усилия по снижению веса, подчеркнула специалист. По ее словам, еще одной ошибкой при похудении является отсутствие физической активности, так как без нее диета менее эффективна, а поддержание мышечной массы и ускорение метаболизма возможно только при сочетании здорового питания и физической нагрузки. Хронический недосып также влияет на процесс похудения, он нарушает гормональный баланс, что усиливает чувство голода, увеличивает уровень стресса и способствует набору веса, пояснила Дроздова. Она добавила, что ошибочно думать, что продукт с маркировкой "диетический" или "без сахара" поможет похудеть, так как он может содержать много соли или жиров, поэтому важно внимательно изучать состав и учитывать влияние таких продуктов на здоровье в целом. Кроме того, обмен веществ замедляет недостаток воды в организме и делает диету менее эффективной, поэтому следует пить достаточное количество воды в течение дня для поддержания метаболической активности, считает специалист. Нельзя также игнорировать скрытые калории, так, например соусы, напитки и добавки могут значительно увеличивать калорийность рациона, поэтому необходимо учитывать их в общем подсчете калорий, советует Дроздова. Еще одной ошибкой эксперт назвала завышенные ожидания - здоровое и устойчивое похудение требует времени и терпения, а желание добиться быстрых результатов без индивидуальных особенностей организма может привести к разочарованию и потере мотивации.

https://ria.ru/20240719/gastroenterolog-1960605536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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